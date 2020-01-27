Украденное чудо света. Как нацисты похищали Янтарную комнату

Янтарная комната в Царском Селе — один из самых известных в мире интерьеров. Многие мечтают ее увидеть и даже называют восьмым чудом света. То, что нынешняя, воссозданная Янтарная комната — копия исторической, только подогревает к ней интерес, и не только потому, что она ни в чем ей не уступает, но и потому, что напоминает о таинственной истории пропажи подлинника

В начале Великой Отечественной войны интерьер, подаренный Петру Великому в XVIII веке, похитили занявшие Царское Село нацисты. Известно, что они разобрали его, упаковали в коробки и вывезли в Кенигсберг, где заново собрали. После этого комната бесследно исчезла. Охота началась до войны Янтарную комнату вывезли из Екатерининского дворца меньше чем через месяц после начала оккупации гитлеровцами Пушкина. Такая скорость говорит о том, что к ее вывозу тщательно готовились, и подготовка началась еще до начала войны. В пользу этого вывода говорит не только скорость, с которой совершено похищение.

Описание Колоризированное фото Янтарной комнаты, 1917 год © Андрей Зеест/Public Domain via Wikimedia Commons

В конце 30-х годов в СССР побывала группа немецких искусствоведов под руководством ведущего эксперта Нильса фон Хольста, руководившего внешними связями берлинских музеев. "Кунсткомиссион", которой он руководил, работала в Москве, Ленинграде и Литве. К началу войны у искусствоведов был готов подготовленный тайно список культурных ценностей из советских музеев для вывоза в Германию. "Янтарная комната значилась под номером один в списке из 60 предметов, которые немцы собирались вывезти из Пушкина, потом этот список был ими расширен, — рассказала замдиректора по научной работе Государственного музея-заповедника "Царское Село" Ираида Ботт. — И уже 29 сентября 1941 года, через 12 дней после начала оккупации, в Екатерининском дворце появились два "военных искусствоведа", задачей которых был контроль за вывозом. Янтарную комнату демонтировали шесть человек из строительной роты под руководством унтер-офицера, упаковали и вывезли, это произошло к 10 октября 1941 года".

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Офицером, который руководил похищением Янтарной комнаты, был Эрнст-Отто фон Сольмс-Лаубах — граф, полковник немецкой армии и доктор искусствоведения. В марте 1942 года в немецкой прессе появились сообщения о том, что Янтарная комната находится в Кенигсберге, они сопровождались фотографиями интерьера. "Немцы смогли ее собрать, об этом факте мы знаем по фотографиям из немецкого журнала "Пантеон", опубликованным ранней весной 1942 года. У них было несколько месяцев на реставрацию янтарных панно, были специалисты, и в том числе сам Сольмс был искусствовед с серьезным образованием, даже участвовал в реставрации икон в Пскове. Они смогли прикрепить кусочки янтаря, отходившие от деревянной основы. Позднее, для полноты впечатления, они потребовали прислать из Екатерининского дворца три двери из этого интерьера. Эти фотографии интересны еще одной особенностью: по ним мы узнали, что одна из четырех флорентийских мозаик Янтарной комнаты — "Осязание и обоняние" пропала в процессе транспортировки из Пушкина в Кенигсберг, и нашли ее только в 1990-х годах", — говорит Ботт. Сейчас она возвращена в музей, это подлинник, и ее можно увидеть в возрожденной Янтарной комнате. Воссоздали достоверно Свидетельств того, как вывозили Янтарную комнату, не сохранилось, но момент похищения с большой долей исторической точности решили восстановить авторы трехмерных панорам о войне из объединения "Невский баталист". Сюжет с кражей Янтарной комнаты будет частью новой экспозиции в Музее Победы в Москве. "Нам хотелось раскрыть образ вывоза ценностей из страны, и образ Янтарной комнаты мы не могли обойти", — рассказал автор трехмерных панорам Дмитрий Поштаренко.

Описание Дмитрий Поштаренко © Александр Демьянчук/ТАСС

В Калининграде объединение "Невский баталист" создало трехмерную панораму "Кенигсберг-45. Последний штурм", на которой показана обстановка на улицах города в апреле 1945 года — баррикады, разрушенные дома, брошенная военная техника, интерьеры старого кафе и среди всего этого ящики, в которые упакованы элементы Янтарной комнаты после демонтажа. Для создания нового сюжета о Янтарной комнате авторы панорамы подняли исторические материалы и проконсультировались со специалистами Государственного музея-заповедника "Царское Село". "То, что это будут показывать в реконструкции, — это правильное дело, хотя и будет не совсем точно отражать историческую ситуацию. Но это важно показать, потому что Янтарная комната сразу после войны стала символом потерь культурных ценностей", — считает Ираида Ботт. Реставраторы Янтарной комнаты поделились с авторами панорамы эскизами, которые готовили для воссоздания янтарных панелей, и показали несколько пробных маленьких образцов.

Описание Проект реставрации Янтарной комнаты © ГМЗ "Царское село"

"Панели будем воссоздавать по примерам, которые предоставили в Царскосельской янтарной мастерской. Там осталось несколько гипсовых "черновиков" для реальных панелей. Перед тем как вырезать из янтаря, они делали черновые панели из пластилина, отливали их в гипсе, и они полностью повторяют рисунок оригинальной панели. С этих слитков мы тоже снимали форму, и несколько панелей будут один в один, несколько художники вырезают просто по фотографиям. Конечно, это не янтарь — имитация, но узор, цвета мы стараемся максимально передать, чтобы человек сразу понял, о чем речь, — чтобы был узнаваемый образ Янтарной комнаты", — объяснила специалист по экспозиционно-выставочной деятельности объединения "Невский баталист" Ульяна Мазурова. Отступить от истории — допустимо Едва ли не самая сложная часть работы — составить такую композицию, чтобы в одном моменте рассказать историю. "Там небольшой фрагмент: угол Янтарной комнаты, где стоит офицер — чиновник, который отвечал за вывоз ценностей в Ленинградской области. Мы показываем не только художественную линию, но и историческую, и на примере этого человека можно поднять темы другие. Один из офицеров снимает панель со стены, второй стоит со списком. Над его жестом еще работаю, думаю — хочется интересно сделать. Может быть, чтобы из его рук падал кусок янтаря, может быть, с фотоаппаратом его сделать. Сюжет будем еще дорабатывать", — сказал Поштаренко. В этой сцене создатели композиции планируют учесть детали, о которых сообщили сотрудники музея-заповедника. На момент, когда немецкие войска заняли Царское Село и получили доступ к Екатерининскому дворцу, Янтарная комната не выглядела как парадный интерьер. Как рассказала Ираида Ботт, декоративные панели, которые не удалось заблаговременно снять со стен для эвакуации, были прикрыты тканью, ветошью и проклеены марлей, чтобы предотвратить рассыпание. "Почему наши не стали демонтировать панели? Потому что их попытались снять — и они посыпались, так как свойства клея к этому моменту утратились. Комнату в 1941 году хотели поставить на реставрацию, но война помешала. Кусочки этих мозаик уже осыпались, и если бы их стали в спешке демонтировать, то просто увезли бы в мешке фрагменты этих панелей. Поэтому оставили их, проклеили", — сообщила Ботт. Ульяна Мазурова рассказала, что в панораме практически не будет видно самого убранства Янтарной комнаты, потому что покажут маскировку стен, но янтарные панели будут в руках у немецких офицеров — в тот момент, когда они их снимают и укладывают в ящики. Насколько точно это повторит события из истории, судить нельзя.

Описание Подготовка сюжета о Янтарной комнате © Команда "Невский баталист"

"Свидетельства не сохранились. Не было очевидцев, которые оставили бы свой рассказ "Как я участвовал в демонтаже". Мы знаем о том, что сюда прибыли немецкие специалисты-искусствоведы, они были офицерами, их задачей было оценить, отобрать произведения искусства и подготовить их к отправке в Германию", — отметила замдиректора Царского Села. Если бы она нашлась В апреле 1945 года комната бесследно исчезла. По поводу ее местонахождения регулярно появляются новые версии, но пока ни одна не подтвердилась. "Многие верят, и даже мы порой ждем, что от этих интерьеров что-нибудь будет найдено. Мы каждую информацию о якобы обнаружении места, где спрятали Янтарную комнату, обсуждаем. Но уже так не реагируем, как прежде. В то, что она может быть в разных местах, мы тоже верим", — сказала Ботт. При этом сотрудники музея не исключают, что в случае обнаружения элементы подлинной янтарной комнаты окажутся в плачевном состоянии — с учетом их довоенного состояния и условий хранения, которые, вероятнее всего, далеки от идеальных. Янтарный интерьер был восстановлен российскими мастерами в Екатерининском дворце к 300-летию Санкт-Петербурга и открылся 31 мая 2003 года. Его заново создавали по сохранившимся историческим изображениям из янтаря, доставленного из Калининграда. На эту работу было затрачено шесть тонн отборного янтаря и почти $8 млн. Работа по воссозданию янтарного кабинета длилась около 25 лет.

Описание Работы над восстановлением интерьера Янтарной комнаты © Patrick AVENTURIER/Gamma-Rapho via Getty Images