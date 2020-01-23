Правительство Приморского края поддержит стартапы участников Open Innovations Startup Tour

ВЛАДИВОСТОК, 23 января. /ТАСС/. Правительство Приморского края планирует рассмотреть технические решения полуфиналистов регионального этапа конкурса Open Innovations Startup Tour. Об этом министр цифрового развития и связи Приморского края Сергей Максимчук сообщил во время открытия стартап-тура.

Open Innovations Startup Tour проводится в разных городах России с 2011 года. В Приморье региональный этап проходит 23 и 24 января на территории ДВФУ. В полуфинал вышли стартапы из семи дальневосточных регионов.

"Мы будем готовы рассматривать стартапы для внедрения в реальную жизнь. Конечно... нужно дойти до определенного уровня, доработать свои решения, чтобы ими могли пользоваться наши граждане", - сказал Максимчук.

Из 96 заявок экспертный совет отобрал в полуфинал 30 стартапов. Участники подготовили технологичные проекты в сфере медицины, промышленности и энергетики.

"Больше половины полуфиналистов уже являются резидентами технопарка "Русский". Тем не менее есть ряд новых [интересных проектов], и, конечно, мы сейчас внимательно смотрим на эти проекты, могут ли они стать резидентами технопарка "Русский", - добавил Максимчук.

Тепло и экологично

Руководитель приморского стартапа "Утепляйка" Юрий Шипицын из Приморского края подготовил проект, который позволит производить недорогие материалы для теплиц. Он предлагает использовать вторсырье в сельском хозяйстве дальневосточных регионов.

"Мы делаем теплоизоляционный материал из отходов полистирола, это один из видов пластика. Вторичный полистирол практически не используют, а мы нашли технологию, которая позволяет делать [из него] готовый продукт... он отлично подходит для теплоизоляции", - сказал Шипицын.

По его словам, на начальном этапе идея не требовала больших вложений, экспериментальную лабораторию удалось создать за несколько тысяч рублей. Более серьезные вложения, по его оценкам, потребуются весной, когда необходимо будет организовать производство. Руководитель проекта отметил, что денежный приз Open Innovations Startup Tour, который составляет 300 тыс. рублей, в случае победы "Утепляйки" уйдет именно на эти цели.

Общий язык с иностранцем

Автор стартапа Lingwy Евгений Поздняков из Хабаровска отметил, что Open Innovations Startup Tour дает возможность наладить новые деловые контакты и получить знания от ведущих российских экспертов.

"Наш проект называется Lingwy. Он направлен на тех, кто изучает иностранные языки. В первую очередь - на поиск языкового партнера и создание интерактивной карты города, на которой можно отмечать точки событий, связных с иностранными языками <…> Основной упор мы делаем на языки стран-соседей: китайский, японский, корейский и, конечно, английский", - сообщил Поздняков.

Приложение позволяет искать носителя языка, который готов помочь в изучении, находить мероприятия по изучению выбранного языка или создавать встречи интересантов самостоятельно.

Startup Tour во Владивостоке

В программе Startup Tour во Владивостоке также есть конкурс лучших технологических проектов, встреча с председателем фонда "Сколково" Аркадием Дворковичем, лекция миллиардера-инвестора Пекки Вильякайнена, а также семинары экспертов и pitch-сессии. В первый день пройдет девять познавательных лекций по таким вопросам, как переход к цифровой экономике, помощь стартапам и повышение эффективности предприятий.

Владивосток стал первым городом на маршруте всероссийского Open Innovations Startup Tour 2020. Победитель Гранд-финала получит приз в размере 300 тыс. рублей и путевку в полуфинал конкурса Startup Village, который состоится в Москве 21-22 мая. Финалисты конкурса стартапов смогут представить свои проекты экспертам в области технологий и бизнеса, а также побороться за денежные призы от 1 до 5 млн рублей.