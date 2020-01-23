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Кизляр направят 415 млн рублей на модернизацию системы водоснабжения города в 2020 году

В городе заменят 26 км ветхих магистральных и водопроводных сетей

МАХАЧКАЛА, 23 января. /ТАСС/. Власти дагестанского города Кизляра направят 415 млн рублей на модернизацию городской системы водоснабжения в 2020 году по республиканской программе "Мой Дагестан - моя вода", сообщила в четверг пресс-служба мэрии города.

"В городе [Кизляре] в рамках реализации программы "Мой Дагестан - моя вода" модернизируют систему городского водоснабжения. В 2020 году предусмотрено 415 млн рублей на вторую очередь водозаборных сооружений и реконструкцию системы водоснабжения", - говорится в сообщении.

По второй очереди водозаборных сооружений запланировано бурение 10 артскважин, строительство накопителя на 2 тыс. кубометров и обустройство территории с возведением диспетчерской и других необходимых помещений. На эти цели будет направлено порядка 170 млн рублей.

"По реконструкции системы водоснабжения будет произведена замена 26 км ветхих магистральных и водопроводных сетей. Кроме того, запланирована замена аварийного водовода протяженностью 4,4 км и строительство двух накопителей. Также предусмотрена установка трех систем обеззараживания воды. Объем средств, направленных на реализацию проекта, составит 245 млн рублей", - уточняется в сообщении.

По словам мэра Кизляра Александра Шувалова, слова которого приводит пресс-служба, в результате реализации данной программы к концу 2020 года в городе ожидается "существенное улучшение условий подачи воды и сокращение объема ее утечки, а также снижение количества аварий на водопроводных сооружениях".

В 2019 году по проекту "Мой Дагестан - моя вода" Кизляр получил 113 млн рублей на улучшение городского водоснабжения. На эти средства был введен в эксплуатацию пусковой комплекс, включающий в себя накопитель воды и насосную станцию, были пробурены и запущены две новые артезианские скважины.

Проекты развития Дагестана

В Дагестане в прошлом году началась реализация республиканских приоритетных проектов развития "Мой Дагестан - моя вода", "Мой Дагестан - мои дороги" и "Мой Дагестан - комфортная городская среда", призванных сделать жизнь людей качественно лучше. Эти проекты исходят из ключевых задач в послании главы Дагестана Владимира Васильева Народному собранию республики в 2019 году.

По проекту "Мой Дагестан - моя вода" в регионе в 2019 году из республиканского бюджета впервые выделено 1,7 млрд рублей на улучшение водоснабжения в 50 населенных пунктах. Средства направлены на строительство и модернизацию 30 объектов водоснабжения.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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