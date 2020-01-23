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Качественной питьевой водой в Северной Осетии обеспечено 86% населения

Самый низкий показатель обеспечения зафиксирован в Алагирском районе республики

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 января. /ТАСС/. Обеспеченность качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения в Северной Осетии составляет 86%, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ, топлива и энергетики республики.

"Анализ показал, что доля населения, обеспеченная качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, составляет 86%. Самый низкий показатель обеспечения качественной питьевой водой в Алагирском районе - 23%", - говорится в сообщении.

Расчеты были проведены в рамках поручения главы республики Вячеслава Битарова. Был подготовлен единый проект обеспечения водоснабжением, так называемых, проблемных населенных пунктов. Это территории республики, на которых отмечен наибольший процент износа системы водоснабжения и большее количество зафиксированных аварийных ситуаций.

Перечень приоритетных объектов реконструкции и строительства сетей водоснабжения включает в себя те объекты, которые требуют оперативной работы. Часть из них уже включена в программы федерального и республиканского уровня. Так реконструкция сетей водоснабжения Алагира включена в национальный проект "Экология", также будет проведена модернизация водопроводных сетей Алагирского района.

Теги
РоссияСКФОСеверная Осетия
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