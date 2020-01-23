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"Хор Турецкого" начал марафон "Песни Победы" по городам РФ со Ставрополя

На выступление были приглашены ветераны, труженики тыла и дети войны

СТАВРОПОЛЬ, 23 января. /ТАСС/. Российский музыкальный коллектив "Хор Турецкого" в честь 75-летия Дня Победы проведет гастрольный марафон по городам России с проектом "Песни Победы". Первое выступление хора и женской арт-группы Soprano прошло в четверг в городе Ставрополе.

"Поскольку в этом году отмечается 75-летие Победы, Год памяти и славы, мы начинаем марафон по нашей стране. Город боевой и трудовой славы Ставрополь - первый, здесь мы стартуем. Это ознаменовано тем, что именно в январе 1943 года Ставропольский край был освобожден [от немецко-фашистских захватчиков]", - сказал журналистам руководитель коллектива Михаил Турецкий.

На концерт в Ставрополь были приглашены ветераны, труженики тыла и дети войны - жители города и ближайших районов. Выступление увидели и школьники. "Для нас огромное счастье сегодня сказать слова благодарности нашим ветеранам, труженикам тыла за нашу Великую Победу, за радость жизни на земле. Мы пригласили и молодежь - преемственность поколений очень важна, наша задача - передать историческую память, чтобы молодые люди несли ее дальше", - пояснила журналистам министр культуры края Татьяна Лихачева.

Перед началом концерта участники музыкального коллектива возложили цветы к мемориалу "Вечная Слава" в Ставрополе. Также артисты передали копии архивных документов военных лет из Центрального музея Великой Отечественной войны в Москве. "Из музея на Поклонной горе мы привезли копии документов, это документы, связанные с освобождением Кавказа и Ставропольского края, эти документы передаем сегодня городу", - пояснил Турецкий.

О проекте

"Песни Победы" - проект правительства Москвы, реализованный при поддержке МИД РФ и Минкультуры РФ. Он был запущен к 70-летию Победы в 2015 году. Общедоступный концерт тогда состоялся на Поклонной горе в Москве.

В 2016 году "Хор Турецкого" 9 мая выступил с программой в Севастополе, а 7 мая 2017 года - на площади Жандарменмаркт в Берлине. В 2018 году в честь 73-й годовщины Победы музыканты дали концерты во Франции, Словении, Австрии, Германии, Белоруссии, России, Израиле и США.

В прошлом 2019 году гастрольный тур "Песни Победы: Unity Songs" начался 1 мая в Риме. Затем "Хор Турецкого" и Soprano выступили в Париже, спели в Вашингтоне и Нью-Йорке, Торонто, Варшаве, Будапеште, Праге, Вене и других зарубежных городах.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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