Программа развития водоснабжения на Ставрополье потребует 5 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 23 января. /ТАСС/. Власти Ставропольского края завершают разработку пятилетней региональной программы развития водоснабжения, потребность в финансировании предварительно оценивается в 5 млрд рублей. Работа позволит обеспечить качественной питьевой водой 346 тыс. жителей края, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе губернатора региона.

"Согласно проекту, выполнение программы в 2020-2024 годах позволит улучшить качество водоснабжения 346 тыс. жителей более чем 100 населенных пунктов в крае <…> На эти цели предполагается привлечь около 5 млрд рублей из всех источников, в том числе примерно половину этой суммы - из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Летом во время дефицита осадков некоторые муниципалитеты Ставрополья испытывали проблемы с водоснабжением. В результате реализации программы до конца 2024 года планируется устранить вопрос перебоев в подаче воды для 58 населенных пунктов, качество воды улучшится в 49 населенных пунктах, а централизованное водоснабжение впервые получат 11 муниципалитетов с населением 8 тыс. человек.

"Наши земляки, жители сел хотят жить в комфортных условиях, иметь нормальный доступ к качественной воде. Это справедливо. И мы должны объединить наши усилия, чтобы обеспечить это. Все поселения, где есть проблемы с водой, должны войти в программу", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

По данным министерства жилищно-коммунального хозяйства края, централизованным водоснабжением в настоящий момент обеспечены порядка 95% жителей Ставрополья. Реализация программы позволит приблизить этот показатель к 100%.