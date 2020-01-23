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Экспорт сельхозпродукции Ставрополья вырос на 35% в 2019 году

Общий объем экспорта региона превысил $355 млн

СТАВРОПОЛЬ, 23 января. /ТАСС/. Объем экспорта сельскохозяйственной продукции Ставропольского края по итогам 2019 года достиг $355,7 млн, увеличившись на 35% по сравнению с предыдущим годом. Такой объем является самым высоким для региона показателем за все годы, говорится в сообщении пресс-службы краевого Министерства сельского хозяйства.

"Объем экспорта агропромышленного комплекса Ставрополья достиг своего исторического максимума. В 2019 году экспорт сельскохозяйственной продукции Ставропольского края достиг рекордного объема - $355,7 млн (1093,7 тыс. тонн), что на 35% выше показателя предыдущего года", - говорится в сообщении.

Производители Ставропольского края экспортируют сотни наименований продукции от зерновых культур до кондитерских изделий. Как пояснили ТАСС в министерстве, наращивать экспорт региону позволяет выход на новые рынки сбыта, модернизация и расширение действующих производств, создание новых мощностей и развитие мелиорации в крае - расширение систем орошения позволяет наращивать производство экспортоориентированных культур.

"Перед агропромышленным комплексом края стоит амбициозная задача по увеличению экспорта сельхозпродукции в четыре раза. Экспортный потенциал Ставропольского края колоссальный. Учитывая имеющиеся ресурсы, мы будем продолжать работать в этом направлении, чтобы ставропольские производители расширяли свое присутствие на за рубежом рынке", - приводится в сообщении комментарий заместителя министра Дениса Полюбина.

Увеличение производства и экспорта сельскохозяйственной продукции - одна из задач нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Нацпроект состоит из пяти федеральных проектов и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году на 85% - до $250 млрд.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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