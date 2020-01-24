Глава Ингушетии: в республике уровень преступности ниже, чем в других регионах СКФО

МАГАС, 24 января. /ТАСС/. Уровень преступности в Ингушетии в разы ниже, чем в среднем в регионах СКФО и страны в целом, заявил в пятницу глава республики Махмуд-Али Калиматов на расширенном заседании коллегии МВД РФ по Ингушетии.

"Регулярно происходит укрепление правопорядка в республике. Несмотря на небольшой рост числа совершенных преступлений, у нас сохраняется спокойная криминальная обстановка. Уровень преступности в республике в разы ниже, чем в среднем по СКФО и России в целом", - привела слова Калиматова пресс-служба главы и правительства региона.

Калиматов призвал участников коллегии работать над устранением недочетов в ежедневной деятельности, о которых, по его словам, знают сами правоохранители.

"Несмотря на имеющиеся недостатки, хочу подчеркнуть, что мы считаем стабильность, порядок в республике вашей заслугой. Уверен, что вы и впредь будете развивать этот успех. Мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, Дню республики, 250-летию добровольного вхождения Ингушетии в состав России являются важными праздниками, которые должны быть обеспечены мерами безопасности в полной мере", - сказал глава региона, выразив уверенность, что все намеченные цели и планы будут в полной мере реализованы.