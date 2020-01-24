Пожарные части Карелии в 2020 году получат новую технику на 100 млн рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 января. /ТАСС/. Современные автоцистерны и плавсредства закупят для пожарных частей Карелии на общую сумму около 100 млн рублей. Об этом журналистам в пятницу рассказал руководитель ГУ МЧС РФ по Карелии Сергей Шугаев.

В мае 2019 года сотрудники пожарных частей Карелии, финансируемых из республиканского, а не из федерального бюджета, обратились к депутатам Заксобрания республики с письмом, в котором описывали плачевное состояние технического парка. По информации республиканского Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, до 2024 года планируется обновить парк районных пожарных частей, что позволит частично решить проблему устаревшей техники.

"В 2020 году мы ожидаем еще поступление не менее 15-20 единиц, как минимум [на] 100 млн рублей", - сказал Шугаев, отметив, что в течение 2019 года пожарные части в Карелии уже получили порядка 30 единиц новой техники.

В пятницу представителям республиканских частей торжественно вручили ключи от трех автомобилей для пожаротушения и оказания помощи пострадавшим. Партия техники завершила обновление парка за период 2019 года, на которое были выделены 120 млн рублей. В нее вошел в том числе аварийно-спасательный автомобиль, который используется при оказании помощи в ДТП. Машина обладает высокой маневренностью и компактностью, оснащена всей необходимой техникой. Кроме того, два новых автомобиля - современную автоцистерну и автоматический подъемник - получила петрозаводская пожарная часть, финансируемая из федерального бюджета.

"Эти машины оперативные, [обеспечивают] удобство в работе, [имеют улучшенные] скоростные качества, технические характеристики этих машин гораздо лучше, нежели у старых. Сейчас у нас даже возникает проблема: новая техника для федеральных частей - это "Камазы", и [нам сложно] разместить эту машину в гаражной части. Есть пожарные части, которые построены с учетом [габаритов] ЗИЛов-130, 131, а объемы гаражей не позволяют поставить нам новую технику на старых площадях. [Решить эту проблему] - это тоже задача 2020 года", - отметил Шугаев.

В зоне ответственности спасателей пожарной службы, финансируемой из республиканского бюджета, находятся 12 из 18 районов и городских округов региона, спасатели приходят на помощь при ЧС на федеральной трассе "Кола", при этом из 129 машин 112 по нормативам подлежат списанию.