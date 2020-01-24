Власти Ингушетии направят 171 млн рублей на реконструкцию дороги в предгорном районе

МАГАС, 24 января. /ТАСС/. Власти Ингушетии готовы направить более 171 млн рублей реконструкцию старой дороги в предгорном Малгобекском районе республики - от города Малгобек до села Вежарий.

Как следует из конкурсной документации, размещенной в пятницу на портале госзакупок, максимальная стоимость контракта на реконструкцию 12 км автомобильной дороги Малгобек - Вежарий составляет более 171,7 млн рублей, источником финансирования является бюджет республики.

Как пояснил ТАСС замначальника управления "Ингушавтодор" Муса Даурбеков, реконструкция предполагает устройство асфальтового покрытия на старой грунтовой дороге.

"Дорога была построена еще пленными немцами во время войны. Частично там лежит каменная брусчатка, на некоторых участках - просто земляное полотно. Около 3 км дороги идет по лесному массиву, там необходимо установить металлический отбойный брус. После реконструкции дорога будет двухполосной с однослойным асфальтовым покрытием", - сказал Даурбеков.

Реконструкцию дороги предполагается завершить до конца июля 2020 года. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 3 февраля.