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Финансирование ремонта дорог по нацпроекту увеличится на 14% на Ставрополье в 2020 году

На эти цели выделят 1,6 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят 1,6 млрд рублей на ремонт дорог в 2020 году в рамках национального проекта. Финансирование увеличится на 14% по сравнению с прошлым годом.

"На Ставрополье продолжится реализация нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" <…> Из бюджетов трех уровней - федерального, регионального и местного - на работы в рамках нацпроекта в этом году предусмотрено более 1,6 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы краевого министерства дорожного хозяйства и транспорта.

Как пояснили ТАСС в министерстве, в 2019 году на ремонт дорог по национальному проекту в крае из бюджетов разных уровней было направлено 1,4 млрд рублей.

В общей сложности ремонт и реконструкция затронут 133 км дорог в 2020 году. Основная часть средств - 1,3 млрд рублей - будут направлены на ремонт местных дорог.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватывает 104 города в 83 субъектах РФ. В рамках реализации к 2024 году доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии должна вырасти с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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