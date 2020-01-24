В вузе Северной Осетии впервые появится арт-пространство

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 января. /ТАСС/. Первое арт-пространство будет создано в Северо-Осетинском госуниверситете им. К. Л. Хетагурова (СОГУ). Оно станет местом проведения мастер-классов, лекций и реализации различных проектов, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе вуза.

"Непарадный уголок СОГУ может стать точкой притяжения интеллектуальных и творческих сил. Локация - территория между факультетом экономики и управления и факультетом искусств. Это площадка для проведения мастер-классов и лекций, фото- и видеопроектов. Пространство для реализации самых разнообразных творческих, социальных и образовательных проектов", - сказал собеседник агентства.

Рабочее название - арт-пространство "В стиле Батыгина". Константин Батыгин - астрофизик из Калифорнийского технологического института, автор гипотезы о девятой планете и рок-музыкант. "Можно добавить, абсолютно свободный человек. Это очень важно для ученого. Наукой занимаются внутренне свободные люди. Когда можешь сказать: "Вы все до меня ошибались", - пояснили в пресс-службе.

В арт-пространстве также будут представлены граффити автора просветительского проекта "Люблю Осетию" Руслана Золоева. Художник подает идеи просвещения на языке стрит-арта через визуальные образы. Каждый день на страничках проекта в социальных сетях публикуются новые работы, посвященные самым разным темам, начиная от проблем современного осетинского общества и заканчивая международной политикой.

Проект будет реализовываться с поддержкой главы муниципального образования Владикавказа Русланбека Икаева.