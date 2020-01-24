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КБР получит 20 единиц противопожарной техники по нацпроекту "Экология" в 2020 году

В прошлом году для лесных хозяйств республики было закуплено 30 единиц автотранспорта

НАЛЬЧИК, 24 января. /ТАСС/. Кабардино-Балкария получит 20 единиц противопожарной техники для борьбы с лесными пожарами в 2020 году в рамках нацпроекта "Экология". Об этом в пятницу сообщил замминистра природных ресурсов и экологии РФ - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Сергей Аноприенко в Нальчике.

"В прошлом году [для КБР] было закуплено 30 единиц пожарной техники, на 2020 год запланировано еще 20 и еще 74 единицы лесопожарного оборудования. Перед нами стоят задачи немалые - к 2024 году, к концу завершения федерального проекта ["Сохранение лесов" нацпроекта "Экология"], мы должны уменьшить количество не просто пожара, а ущерба от него", - сказал он, передавая сотрудникам лесных хозяйств технику, закупленную в 2019 году.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков отметил, что обновление парка в регионе в таких масштабах происходит впервые. "Никогда в республике не было такой техники, <...> на лафетах чтобы можно было перебрасывать на любые точки. Сергей Михайлович, могу сказать, что это действительно труженики, достойные люди, которые фактически на энтузиазме выполняли свои обязанности, охраняли лес, и сегодня это подспорье послужит новым импульсом для реализации поставленных задач", - сказал Коков.

Как пояснили ТАСС в министерстве природных ресурсов и экологии КБР, в 2019 году для лесных хозяйств субъекта было закуплено 30 единиц автотранспорта, 10 из них получили летом 2019 года, а оставшиеся 20 поступили сейчас.

В распоряжение лесхозов и лесной охраны КБР поступили лесопатрульные комплексы, гусеничные (бульдозер) и колесные трактора, седельные тягачи с лафетом на базе автомобиля "Камаз", бортовые автомобили повышенной проходимости, специализированные пожарные автомобили на базе ГАЗ-33088.

Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации майского указа президента РФ Владимира Путина. В нацпроект включены 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-БалкарияКоков, Казбек Валерьевич
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