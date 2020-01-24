На Ставрополье начали внедрять единый платежный документ по коммунальным услугам

СТАВРОПОЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Власти Ставропольского края начали внедрение в регионе единого платежного документа для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Эта работа позволит сделать более прозрачным процесс начисления платежей, сообщил в пятницу губернатор края Владимир Владимиров.

"[С разными платежками] могут быть вопросы и с прозрачностью начисления платежей, и с суммой сбора, который собирается за оформление квитанции. Надо уходить от этих вещей и делать систему удобнее и дружелюбнее для людей. Поэтому мы начинаем работу по внедрению единого платежного документа в региональных расчетных центрах", - написал он на своей странице в Instagram.

На некоторых территориях края внедрены пилотные проекты по единым платежам, теперь этот опыт распространят на весь край. "Платежка за коммунальные услуги - казалось бы, такая привычная мелочь. Но и с ней бывают проблемы, которые отравляют людям жизнь. Например, когда таких платежек несколько, и каждую надо получать, а потом оплачивать разным организациям", - отметил Владимиров.

В правительстве края отметили, что единый документ позволит сократить сервисную плату за начисление платежей, в некоторых районах и городских округах региона она в настоящий момент превышает 100 рублей.