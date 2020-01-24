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В Карачаево-Черкесии по нацпроекту отремонтируют около 30 км дорог

Работы планируют начать в марте

ЧЕРКЕССК, 24 января. /ТАСС/. Дорожники отремонтируют и реконструируют около 30 км дорог Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) в 2020 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом ТАСС в пятницу сообщил сотрудник отдела дорожного хозяйства Министерства строительства и ЖКХ КЧР Марат Шидаков.

"Утверждены участки дорог, которые вошли в список объектов на 2020 год. В следующем году, согласно показателям национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в Карачаево-Черкесии будут приведены в нормативное состояние 18 км дорог региональной сети и 10,8 км Черкесской городской агломерации", - сказал Шидаков.

Он отметил, что старт работ планируется в марте. В текущем году будет установлен второй автоматический пункт весогабаритного контроля, он будет располагаться на 209 км трасы Майкоп - Карачаевск. На региональных дорогах будет установлено более 450 дорожных знаков и 4,6 тыс. погонных метров ограждения. Также дорожники разметят восемь новых пешеходных переходов с искусственными неровностями и установят четыре камеры для фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

По словам Шидакова, планируется ремонт 3 км дороги Карачаевск - Учкулан, 6 км дороги Пятигорск - Карачаевск, 4 км дороги Невинномысск - Черкесск - подъезд к селу Дружба, реконструкция 5 км дороги Черкесск - Хабез - подъезд к МЦО "Архыз". А в городе Черкесске отремонтируют 17 участков улиц.

Общая протяженность отремонтированных дорог в 2019 году составила 32,44 км, был установлен первый в республике автоматический пункт весогабаритного контроля и 21 камера для фото- и видеофиксации нарушений ПДЗ.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году по сравнению с 2017 годом должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом из федерального бюджета направят 440,9 млрд рублей.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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