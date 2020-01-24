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В Чечне намерены построить в 2020 году 700 тыс. кв. м жилья по нацпроекту

В республике запланировано также строительство детских садов, школы, поликлиники, дорог и сетей водоснабжения

ГРОЗНЫЙ, 24 января. /ТАСС/. Власти Чечни намерены в 2020 году построить по нацпроекту "Жилье и городская среда" 700 тыс. кв. м жилья, что больше по сравнению с 2019 годом на 86 тыс. кв. м, сообщила в пятницу пресс-служба регионального минстроя.

"До конца 2020 года в регионе необходимо построить 700 тыс. кв. м жилья, в том числе объекты индивидуального жилищного строительства и многоквартирные дома. О проделанной работе муниципалитеты республики ежемесячно будут отчитываться в Чеченстат", - передает пресс-служба слова замминистра строительства и ЖКХ Чечни Ахмеда Газалапова.

Как уточняется в сообщении, в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2020 году в регионе запланировано также строительство детских садов, школы, поликлиники, дорог и сетей водоснабжения.

"Эти меры направлены на комплексную застройку территорий и способствуют повышению спроса на жилье. В 2019 году объем жилья, доведенный до Чеченской Республики, составил 614 тыс. кв. м, он был достигнут с перевыполнением плана. Ключевой показатель, которого необходимо достигнуть к 2024 году, - ввод в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья по всей стране", - говорится в сообщении.

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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