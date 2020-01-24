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Активисты ОНФ в КБР предложили властям организовать экспресс-тестирование на ВИЧ в МФЦ

По данным Роспотребнадзора, всего в России более 1 млн ВИЧ-инфицированных человек

НАЛЬЧИК, 24 января. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта в Кабардино-Балкарии предложили властям региона организовать экспресс-тестирование на ВИЧ в многофункциональных центрах региона. Эта первая подобная инициатива в России, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе движения.

"Представители ОНФ в КБР обратились к правительству республики с предложением организовать на базе МФЦ экспресс-тестирование для выявления заражения граждан вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). По мнению экспертов ОНФ, это поможет увеличить охват диагностикой жителей региона и предоставить возможность своевременного лечения и, таким образом, предотвратить эпидемическое распространение данной инфекции в Кабардино-Балкарии. Такая инициатива предложена в России впервые", - говорится в сообщении.

"Для создания позитивного отношения к обследованию на ВИЧ предлагаю, в первую очередь, пригласить бригаду Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями в Дом правительства Кабардино-Балкарии, чтобы министры, государственные служащие, главы администраций городов и районов показали пример остальным гражданам республики. Затем, для повышения доступности экспресс-тестирования на ВИЧ, нужно будет составить график выездов бригады во все МФЦ региона", - пояснил член регионального штаба ОНФ в Кабардино-Балкарии, почетный донор РФ Темиржан Байсиев.

По его словам, широкий охват добровольным тестированием на ВИЧ позволит обеспечить инфицированных бесплатно предоставляемым в России лечением, остановить распространение вируса и предотвратить рост смертности людей трудоспособного возраста уже в ближайшем будущем.

По данным Роспотребнадзора, число инфицированных ВИЧ в России составляет более миллиона человек. В 2019 году на диспансерном учете в России состояли 714 тыс. человек с диагнозом ВИЧ, из них терапию получали только 60-70%. В КБР, по данным Центра профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями, всего выявлено с начала регистрации 2073 случая ВИЧ-инфекции (за 2019 год - 259), на учете состоит 1036 ВИЧ-инфицированных.

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РоссияСКФОКабардино-Балкария
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