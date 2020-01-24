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В Северной Осетии появится яблоневый сад на площади 300 га

Планируется, что в нем будут выращивать шесть сортов яблок

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 января. /ТАСС/. Яблоневый сад на площади 300 га с шестью разными сортами яблок появится до конца года в селении Садовое Моздокского района Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

"В этом году ООО "Дружба" создаст яблоневый сад на площади 300 га, уже заложено 30 га. Там планируют высадить шесть сортов яблок", - сказал собеседник агентства.

Урожай в яблоневом саду составит через шесть лет 50 тонн с га. Яблоки будут реализовывать в республике и других регионах страны.

В настоящее время хозяйство имеет 124 га сада. Также планируется выращивать землянику с применением капельного орошения. Это позволит экономить воду и спасет от засухи. Первый урожай ягод ждут в мае.

Теги
РоссияСКФОСеверная Осетия
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