ПЯТИГОРСК, 26 января. /ТАСС/. Экологический информационный центр Кавминвод создадут в Железноводске. В вольерах разместят животных, представляющих фауну Ставропольского края, сообщила в воскресенье пресс-служба городской администрации.

"В Железноводске создадут экологический информационный центр Кавминвод. Здесь будут обустроены стильные вольеры с животными, которые представляют фауну Ставропольского края и символизируют культурно-историческое наследие нашего региона. Жители и туристы, прогуливаясь, смогут наблюдать за косулями, маралами и благородными оленями в их естественной среде, что будет придавать особый природный колорит прогулкам и оздоровлению", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что центр будет создан в 2020 году. В настоящее время ведется подготовка документов.

По данным пресс-службы, центр разместится в нижней части курортного парка вдоль современной части Каскадной лестницы.

"Место для Центра было выбрано не случайно - Каскадная лестница находится в шаговой доступности от Бештаугорского заказника. Для животных будут созданы условия максимально приближенные к естественной среде их обитания", - отмечается в пресс-релизе.

Центр создадут по поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова для экологического образования, просвещения и популяризации наследия Ставрополья.