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Власти Чечни благоустроят 36 общественных территорий в 2020 году

В регионе также благоустроят дворовые территории

ГРОЗНЫЙ, 26 января. /ТАСС/. Власти Чечни планируют в 2020 году благоустроить 36 общественных территорий, выбранных самими жителями республики по нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом ТАСС сообщила замминистра строительства и ЖКХ республики Алиса Ибрагимова.

"В 2020 году у нас запланировано благоустройство 36 общественных территорий во всех городах республики. Помимо этого будут благоустроены дворовые территории, пока количество не определили. В марте будем проводить общественные обсуждения, какие именно территории выбрать на этот год", - отметил собеседник ТАСС.

По ее словам, ежегодно республика в тройке лидеров по реализации федерального проекта "Формирование городской среды". "В прошлом году 34 общественных пространства и 57 дворовых территорий были благоустроены. В их числе сквер Нефтяников в Грозном, где было высажено более 160 новых деревьев. К реализации проектов привлекаются студенты из регионального центра компетенций, который создан на базе Грозненского нефтяного технического университета для поддержки муниципалитетов", - рассказала Ибрагимова.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов, один из них - "Формирование комфортной городской среды", который подразумевает кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 %, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза. В целом национальный проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников до 2024 года - более 1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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