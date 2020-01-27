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На севере Красноярского края возрождают традиции игры на варгане

В арктическом селе Хатанга кружок, где обучают игре на этом музыкальном инструменте, посещает 20 человек
Описание
© Дмитрий Осипов/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 27 января. /ТАСС/. Традицию игры на старинном музыкальном инструменте - варгане - возрождают на севере Красноярского края. Здесь, в арктическом селе Хатанга - в одном из самых отдаленных населенных пунктов России - действует кружок, где обучают этому искусству исполнителей. Северяне рассказали ТАСС, сложно ли начать играть на варгане, из чего их делают, и где живут лучшие мастера, знающие секреты изготовления этих музыкальных инструментов.

Варган представляет из себя металлическую пластину с язычком по центру. Пластина зажимается губами, а ротовая полость и глотка человека служат своеобразным резонатором. Исполнитель пальцем или шнурком дергает язычок инструмента, благодаря чему раздается звук, тембр звучания изменяется дыханием. Само слово "варган", вероятно, старославянского происхождения. В Австрии инструмент известен как "маультроммель", у эвенков как - "кордаун", у якутов он зовется "хомус". Долганы - коренной малочисленный народ севера, большинство представителей которого живет в Хатанге и окрестных поселках, таких как Сындасско и Новорыбное, зовут его "барган". 

"Можно сказать, что мы заново возродили барган, [в ХХ веке] это искусство стало угасать. У долган это единственный музыкальный инструмент. Сегодня у нас в Хатанге работает кружок, двадцать человек туда ходят", - рассказала ТАСС Зинаида Марьясова, сотрудник "Заповедников Таймыра", под эгидой которого сохраняются многие традиции коренных малочисленных народов Севера.

Некогда варган был одним из самых распространенных музыкальных инструментов человечества - на нем играли предки жителей современных стран Европы, Азии, Океании. Первый русский варган, относящийся к XIII веку, нашли на территории Новгорода. Однако в прошлом столетии варган начал исчезать из обихода северян. В 1969 году в Хатанге появился кружок барганистов, основательницей которого стала Огдо Аксенова - первая поэтесса, основоположник долганской письменности. Кружок просуществовал недолго, через год Аксенова уехала из Хатанги в Дудинку. Однако начало было положено, и примерно через сорок лет в Хатанге вновь открылся кружок барганистов.

"Сегодня много желающих научиться играть на баргане. Люди приходят в кружок, у некоторых получается извлекать звуки с первых же занятий. Вообще, по человеку сразу видно - будет он играть или нет", - сказала Марьясова.

Тайны изготовления

Рассказывают, что первые инструменты для кружка Огдо Аксеновой в 1969 году мастерили слесари одного из местных предприятий. Сейчас на Таймыре их изготавливает Дмитрий Чуприн из Таймырского дома народного творчества, расположенном в Дудинке - на противоположном от Хатанги конце северного полуострова. 

Пока же основной поток инструментов идет с востока из Якутии, где всегда сохранялась древняя музыкальная традиция. Именно там заказывают инструменты многие любители и творческие коллективы, специализирующиеся на музыкальном фольклоре. И Чуприн несколько лет назад учился у известного мастера Романа Готовцева, знаменитого Мындыр Ууса, из Якутска.

Формы инструмента могут быть различные, можно встретить миниатюрные хомусы. Размер влияет на чистоту звука, его глубину и тональность, объясняет Готовцев. В якутском хомусе существует полочка для зубов, а на деках есть внутреннее сечение, управлять таким инструментом очень легко, причем на любой скорости, можно быстро и свободно менять его громкость и тональность.

Мындыр Уус подчеркнул, что исполнитель и мастер должны хорошо понимать друг друга. "Только тогда получается хороший инструмент. Каждый хомус я выполняю индивидуально. Прежде чем выполнить заказ, я общаюсь с человеком, смотрю на манеру исполнения и опыт. Лучше всего хомусы получаются для опытных музыкантов", - признается мастер.

Такое же правило и для детских инструментов. Причем по мере взросления и изменения манеры исполнения инструменты меняются. Известные в Якутии музыканты, по словам Готовцева, имеют по четыре-пять инструментов. "Изготовить хомус сложнее, чем нож. Поэтому единицы специализируются на этом инструменте", - резюмировал мастер.

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