Чечня представит три проекта для участия в конкурсе благоустройства малых городов

ГРОЗНЫЙ, 27 января. /ТАСС/. Чеченская Республика в 2020 году представит три проекта для участия во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводится по нацпроекту "Жилье и городская среда". Об этом сообщила в понедельник ТАСС замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Алиса Ибрагимова.

"Дизайн-проекты благоустройства представят города Урус-Мартан, Шали и Курчалой. Для города Шали разработан проект парка, сочетающий в себе условия отдыха всех групп населения. На его территории предусмотрено строительство пруда, амфитеатра, фуд-корта, а также создание условий для развития малого бизнеса. Город Курчалой представит на суд жюри проект благоустройства центральной улицы, ее обновление станет важным этапом в преобразованиях самого молодого города страны", - отметил собеседник ТАСС.

По словам Ибрагимовой, при проектировании учитываются несколько ключевых принципов: комфорт, экологичность, безопасность, идентичность, разнообразие и привлечение молодых специалистов. "У нас в республике для привлечения молодых специалистов создан региональный центр компетенций на базе нефтяного университета именно для поддержки муниципалитетов в разработке дизайн проектов. Таким образом решается вопрос кадрового дефицита и реализуются задачи нацпроекта "Жилье и городская среда", - добавила она.

Чечня уже участвовала в конкурсе в 2018 году и получила грант в размере 100 млн рублей на строительство городского парка "Марта" в городе Урус-Мартан. Открыть его планируется январе 2020 года.

Конкурс проектов создания комфортной городской среды с реализацией в 2020-2021 годах стартовал 23 октября, итоги станут известны после 1 марта 2020 года. За два предыдущих года экспертами было отобрано 160 проектов-победителей, которые реализуются на территории 63 субъектов РФ. Согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", до конца 2024 года в малых городах и исторических поселениях будет реализовано почти 500 проектов победителей конкурса.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы, общий объем финансирования - более 1 трлн рублей.