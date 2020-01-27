В трех районах КЧР в 2020 году запустят программу по закладке мини-садов в ЛПХ

ЧЕРКЕССК, 27 января. /ТАСС/. Республиканская программа по обустройству мини-садов интенсивного типа на территориях личных подсобных хозяйств (ЛПХ) будет реализована в 2020 году в трех районах Карачаево-Черкесии (КЧР), рассказали в понедельник в пресс-службе главы и правительства КЧР.

Программа предполагает высадку на территориях яблоневых садов площадью 10 соток каждый. Финансирование покупки саженцев и установки капельной системы орошения будет осуществляться при поддержке из бюджета республики. С каждого дерева планируется получать 20 кг яблок в год.

"В 2020 году будут определены три района республики, где данная программа будет реализована. В каких именно районах будет осуществлена закладка садов, станет известно по завершении конкурсного отбора комиссией, куда войдут представители общественных организаций и специалисты министерства. Реализация программы дает возможность сельскому населению работать и зарабатывать на своей земле, занимаясь любимым делом", - рассказали в пресс-службе.

Реализация пилотного проекта по закладке мини-садов интенсивного типа на ЛПХ началась в июне 2019 года в Урупском районе для 45 членов сельскохозяйственного кооператива "Сады Предгорья". Проект создан Всероссийским научно-исследовательским институтом садоводства имени И. В. Мичурина, ученые будут осуществлять поддержку проекта.

В последние годы в Карачаево-Черкесии активно развивается садоводство. Компания "Сады Карачаево-Черкесии" по инвестиционному проекту, включенному в 2016 году в госпрограмму по развитию Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), уже высадила интенсивный сад на площади более 200 га в Адыге-Хабльском районе КЧР. При выходе на проектную мощность в течение пяти лет можно будет собирать по 50 т фруктов с гектара. Реализация проекта дала республике около 100 новых рабочих мест.

В 2019-2021 годах компания намерена реализовать в республике второй инвестиционный проект с объемом вложений более 1 млрд рублей. Он предполагает закладку около 300 га фруктового сада интенсивного типа.