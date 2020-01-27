Волонтеры рассказали жителям КЧР о войне в день снятия блокады Ленинграда

ЧЕРКЕССК, 27 января. /ТАСС/. Волонтеры Карачаево-Черкесии в день 76-летия снятия блокады Ленинграда рассказали жителям республики о событиях Великой Отечественной войны в рамках акции, передает корреспондет ТАСС с мероприятия.

"Это очень важное мероприятие не только для республики, для России, а именно для подрастающего поколения, которое должно знать о всех тяготах и лишениях, взвалившихся на плечи жителей блокадного Ленинграда. Это часть нашей страны, часть нашей памяти, часть нашего патриотизма", - сказала ТАСС координатор "Молодежки ОНФ" в Карачаево-Черкесии Ася Хубиева.

В рамках акции общественники из разных организаций раздавали листовки и рассказывали о том, что пришлось пережить жителям Ленинграда. В листовках содержалась информация об основных этапах жизни блокадного города и количестве погибших, из чего и как пекли хлеб, сколько он весил в различные периоды блокады.

Как отметила собеседница агентства, в Карачаево-Черкесии на сегодняшний день проживает 13 жителей блокадного Ленинграда. Волонтеры Молодежки ОНФ регулярно посещают ветеранов, беседуют с ними и проверяют условия их проживания.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась 872 дня. Снижение хлебных норм осенью 1941 года стало символом ленинградской трагедии, поскольку для многих это означало мучительную смерть от голода. Наиболее памятным было снижение норм 20 ноября 1941 года, по которому рабочие стали получать 250 граммов хлеба в день, служащие, иждивенцы и дети - по 125 граммов. До начала войны население города насчитывало более 3 млн человек, к концу блокады осталось лишь 557,7 тысяч, по последним подсчетам, в блокадном Ленинграде погибло около 1,5 млн человек. Большинство из них стали жертвами голода, а не бомбардировок и артобстрелов.

В память о ценности, которую представлял хлеб для жителей осажденного Ленинграда, горожане, приходя на Пискаревское кладбище и к другим мемориалам, приносят кусочки черного хлеба и кладут их на могилы вместо цветов.