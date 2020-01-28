Строительство второй очереди первого казино игорной зоны "Приморье" начнется в 2021 году

ВЛАДИВОСТОК, 28 января. /ТАСС/. Строительство второй фазы пока единственного действующего объекта интегрированного развлекательного курорта "Приморье" начнется в 2021 году. Здесь вдвое увеличится номерной фонд и количество игрового оборудования, а также появится крытый пляж и торговые площади, сообщила ТАСС во вторник генеральный директор Корпорации развития Приморского края Ольга Сун-жаю.

На территории игорной зоны в бухте Муравьиная под Владивостоком пока работает одно казино, Tigre de Cristal, которое открылось в тестовом режиме в октябре 2015 года, а для посетителей заработало через месяц. В казино имеется 70 столов и 321 игровой автомат, в отеле - 121 номер различного уровня.

"Мы планируем, что проект второй фазы Tigre de Cristal будет согласован летом этого года, и строительство начнется уже в 2021 году. Проект предполагает увеличение существующего номерного фонда и игрового оборудования в два раза по сравнению с уже существующим комплексом. Также новый комплекс включит в себя четыре ресторана и бара, встроенный крытый пляж, торговые площади в режиме duty free и различные услуги для делового туризма", - сообщила собеседница. Вторую очередь гостиничного комплекса планируется сдать к началу 2022 года.

Ежегодно этот отель с казино приносит в государственный бюджет почти полмиллиарда рублей. Больше половины от этой суммы идет в бюджет Приморья, это 9% от всей суммы налогов краевого бюджета. С момента открытия комплекса в 2015 году его посетили более 1,5 млн человек: почти 70 % из них русские и более 30% - иностранцы, которые приносят 90% прибыли казино.

"Количество гостей заметно прибавилось с введением электронной визы и нововведениями в туристическом продвижении Приморья. Важнейший фактор - политика гостеприимства Tigre de Cristal и профессиональная команда во главе с иностранным руководством, которая нацелена на привлечение дорогих гостей и выведение туризма в регионе на новый уровень. Это очень ценим мы и руководство края", - отметила Ольга Сун-жаю.

Другие объекты курорта

Второй игорно-развлекательный комплекс на территории "Приморья" должен заработать в марте 2020 года.

"На данный момент компания уже завершила строительно-монтажные работы и приступила к внутренней отделке. Официальное открытие игорно-развлекательного комплекса состоится уже в весной 2020 года. На первом этапе компания будет набирать штат сотрудников в количестве до 500 человек", - рассказала глава Корпорации развития Приморского края.

Согласно проекту инвестора, до 2022 года комплекс "Шамбала" обзаведется также гостиницей, конференц-банкетными залами, спортивным комплексом, спа-зоной и торговой зоной. Тогда количество рабочих мест возрастет до 1 тыс. В целом строительство объекта рассчитано на две очереди: на первом этапе предусмотрено строительство игорно-развлекательного комплекса площадью более 28 тыс. кв. м. Строительство второй очереди, включающей гостиничный комплекс и развлекательный сектор, займет около трех лет, после этого, в 2022 году, здания объединятся в единый игорно-развлекательный комплекс.

"Шамбала" стоит на возвышенности, и поэтому гостям будет открываться прекрасный вид на бухту Муравьиная и озеро Черепашье", - подчеркнула Ольга Сун-жаю.

Инвестиционные контракты уже заключены с семью инвесторами на общую сумму 74 млрд рублей, в проекте участвуют компании из Гонконга, Королевства Камбоджа, России, Южной Кореи и Китая. Так, активно строится гостинично-развлекательный комплекс Naga Vladivostok, который включает в себя 11-этажное здание отеля с казино и площадку для конференц-зала, ожидается, что третий объект курорта заработает также в 2020 году. После запуска этих двух объектов турпоток в игорную зону должен увеличиться до 1,2 млн человек в год. Еще пять объектов в игорной зоне находятся сейчас на стадии проектирования.

"Сегодня стоит задача развивать курортно-развлекательное направление для всей семьи и молодежи. Территория в бухте Муравьиная площадью более 600 га должна стать большим туристическим курортом "Приморье", которая включит в себя игорную и развлекательную зоны. Выставочные и развлекательные центры, аквапарк, тематический парк, яхт-клуб, горнолыжный спуск, благоустроенные пляжи и рекреационная территория, рестораны, кафе - все это даст возможность полноценно и комфортно в Приморье отдыхать. Также будет создано более 20 тыс. рабочих мест с достойной зарплатой и возможностью обучаться по международным стандартам", - сообщил зампред правительства Приморья Константин Шестаков.