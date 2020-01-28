Николаев: мост через Лену в Якутии изменит статус территорий обоих берегов

ЯКУТСК, 28 января. /ТАСС/. Строительство автомобильного моста через Лену в Якутии снимет статус затапливаемых территорий в двух селах, расположенных на берегах реки, где планируются работы. Об этом сообщил ТАСС глава Якутии Айсен Николаев во вторник.

Мост через реку Лена должен пройти от села Старая Табага (входит в городской округ Якутск) до села Хаптагай (Мегино-Кангаласский район). Как отметил глава Якутии, в настоящее время зарезервирован 81 земельный участок в районе города Якутска и Мегино-Кангаласского района. В ноябре прошлого года было принято предварительное решение прохождения подъездов к мостовому переходу вдоль берега, не задевая села Старая Табага. Такой вариант трассировки был принят, так как минимизирует количество подпадающих под строительство земельных участков и практически не меняет традиционный уклад жизни жителей села.

"Действительно, территории сел Старая Табага и Хаптагай попадают в зоны затопления и подтопления и внесены в Единый государственный реестр недвижимости как зоны с особыми условиями использования территории. Проектирование и строительство Ленского моста, безусловно, будут учитывать защиту данных территорий от подтоплений. Проведение берегоукрепительных работ при строительстве снимет статус затапливаемых территорий в местах строительства мостового перехода", - сказал Николаев.

Как отметил глава республики, трассировка подходов и мостового перехода, однако, будет уточняться по итогам проведения проектно-изыскательских работ и разработки проектной документации с учетом технологической сложности и уникальности проекта, суровых климатических условий и специфического гидрологического режима реки Лена.

О проекте

Консорциум группы "ВИС" и госкорпорации "Ростех" 17 января был признан победителем торгов на строительство автомобильного моста через реку Лена в Якутии. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году. Протяженность самого мостового перехода составит 3,12 км, подъездных подходов к нему - 10,9 км. По условиям концессии, проектирование и госэкспертиза должны завершиться к середине 2021 года, строительство моста начнут в четвертом квартале 2021 года.

Строительство моста через Лену вошло в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока. Проект позволит создать в городе транспортно-логистический узел, где сойдутся несколько федеральных маршрутов: железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения - "Вилюй", "Лена" и "Колыма". Открытие моста, как предполагается, приведет к росту грузоперевозок в регионе в три раза - до 6 млн тонн в год.