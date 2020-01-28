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В Петропавловске-Камчатском открылся первый в крае центр подготовки юнармейцев

В настоящее время региональное отделение "Юнармии" насчитывает 78 отрядов
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© Сергей Мальгавко/ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 января. /ТАСС/. Первый на Камчатке центр подготовки юнармейцев, в котором ребята смогут готовиться к военно-спортивным мероприятиям, открылся в Петропавловске-Камчатском. Об этом ТАСС сообщил координатор проекта по созданию Центра Вячеслав Скалацкий.

В настоящее время региональное отделение "Юнармии" насчитывает 78 отрядов, которые созданы в 13 муниципальных районах полуострова и объединяют более 2,2 тыс. детей, но до открытия Центра подготовки у юнармейцев не было места, где они могли бы отрабатывать на практике полученные в теории знания.

"В крае до недавних пор не было своеобразной точки сбора юнармейцев: места, где они могли бы получить знания, умения и навыки для применения на соревнованиях и в жизни. Уверен, что таким местом станет открывшийся Центр подготовки, в котором смогут обучатся не только ребята из краевой столицы, но и из других муниципальных районов края. К занятиям юнармейцы Петропавловска-Камчатского приступят уже в феврале", - рассказал ТАСС Вячеслав Скалацкий.

Он добавил, что для обучения юнармейцев и их подготовки к военно-тактическим играм, в Центре оборудован учебный класс, укомплектованный наглядными пособиями и тематической литературой, приобретены 20 комплектов радиационной, химической и биологической защиты, учебные пистолеты, автоматы, пулемет и снайперская винтовка и штык-ножи. Планируется, что подобные центры для юнармейцев в скором времени появятся в Вилючинском городском округе и Елизовском муниципальном районе Камчатки.

Юнармия - добровольное военно-патриотическое движение, которое стартовало в России 1 сентября 2016 года в рамках общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников". Его основная задача - патриотическое воспитание детей и молодежи.

Теги
РоссияКамчатский крайДальний Восток
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