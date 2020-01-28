Эксперт: вспышка коронавируса в Китае пока не повлияла на турпоток на Байкал

ИРКУТСК, 28 января. /ТАСС/. Вспышка в Китае пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, пока не отразилась на зимнем туристическом потоке на Байкал, куда из иностранных туристов чаще всего едут граждане КНР. Об этом во вторник сообщил ТАСС председатель Сибирской Байкальской ассоциации туризма Игорь Коваленко.

"Турпоток, то есть бронирование и формирование турпрограмм, заранее планируется, потому что у нас гостиниц не так много, особенно на Байкале. Если в Иркутске их еще хватает в зимне-весенний период, но на Байкале количество средств размещения ограничено. Все заранее планируется, поэтому туристические объемы не изменились по сравнению с прошлым годом, они на том же уровне", - сказал Коваленко, отвечая на вопрос о влиянии ситуации в Китае на турпоток на Байкал.

В ассоциации отметили, что массового отказа от туров на Байкал нет.

Байкал, включенный в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, является популярным направлением среди туристов, посещающих Иркутскую область, на побережье озера едут 90% из них. В 2018 году регион посетили 1,7 млн гостей, за девять месяцев 2019 года - 1,3 млн. По данным областного агентства по туризму, среди иностранных туристов больше всего граждан Китая.