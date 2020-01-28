В Чечне в 2020 году построят три детских сада для развития жилищного строительства

ГРОЗНЫЙ, 28 января. /ТАСС/. Власти Чечни планируют построить в Чечне три детских сада, поликлинику и новый корпус школы для стимулирования развития жилищного строительства в 2020 году, сообщила во вторник ТАСС замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Алиса Ибрагимова.

"В рамках регионального проекта "Жилье Чеченской Республики" на 2020 год запланировано строительство детских садов в городе Курчалой на 140 мест, в селе Знаменском на 140 мест и в горном селении Бекум-Кале Шатойского района на 80 мест. Кроме того, запланировано также строительство детской поликлиники, подъездных дорог и сети водоснабжения в селении Знаменском, где в прошлом году мы открыли целый микрорайон для переселенцев из оползневых зон", - сказала она.

По словам Ибрагимовой, также в Грозном в рамках этой же программы будет построен новый корпус на 600 мест при гимназии №1. "Целью регионального проекта "Жилье Чеченской Республики" является обеспечение строящихся жилых комплексов коммунальной инфраструктурой, подъездными дорогами и парковками, то есть проект нацелен на то, чтобы привлекать застройщиков жилья. Стоимость жилых помещений вырастает, и спрос увеличивается, застройщики бывают более заинтересованы. Это приводит к увеличению объемов жилищного строительства", - добавила она.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.