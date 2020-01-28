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"Роснефть" планирует в 2020-2023 годах провести исследования животных Арктики

Компания намерена сфокусироваться на четырех видах: белый медведь, морж, белая чайка и дикий северный олень

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. "Роснефть" в этом году планирует реализацию четырехлетней программы по изучению животных арктической зоны, сообщил на пресс-конференции во вторник эксперт отдела инновационных исследований на шельфе "Арктического научного центра" (входит корпоративный научно-проектный комплекс "Роснефти") Артем Исаченко.

Исследования будут проходить в рамках реализации национального проекта "Экология", по инициативе Минприроды России "Бизнес и биоразнообразие", реализуемой с января 2019 года, уточнил Исаченко корреспонденту портала "Будущее России. Национальные проекты".

"В рамках соглашения с Минприроды России нами запланировано исследование тех видов, которые относятся к ключевым видам арктических экосистем. Мы сейчас на стадии планирования большой структурной программы, рассчитанной на четыре года. По этой программе мы рассчитываем сфокусироваться на четырех видах - это белый медведь, морж, белая чайка и дикий северный олень", - сказал представитель научного центра.

Продолжительность исследований по разным видам животных будет варьироваться. Компания рассчитывает начать исследования уже в первом полугодии текущего года, а полевые работы начнутся летом. В данный момент компания в процессе выбора исполнителей по программе.

"По районам исследования пока мы видим, что это Баренцево, Карское море, западная часть моря Лаптевых", - добавил Исаченко.

Как уточнил представитель компании, это не первая программа по изучению обитателей Арктики. В частности, аналогичная программа стартовала с 2014-2015 годов. Она делится на несколько составных частей - попутные исследования, которые выполняются в рамках любых экспедиционных работ, а также специальные исследования по морским акваториям шельфа.

В январе 2020 года "Роснефть" и Минприроды России подписали соглашение о взаимодействии в рамках нацпроекта "Экология". Предполагается, что стороны будут развивать сотрудничество в области сохранения биоразнообразия. В частности, "Роснефть" займется реализацией корпоративной программы по изучению, сохранению и мониторингу основных видов обитателей Арктики.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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