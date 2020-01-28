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В Чечне в 2020 году планируется отремонтировать 86 многоквартирных домов

На эти цели направят 200 млн рублей

ГРОЗНЫЙ, 28 января. /ТАСС/. Власти Чечни в текущем году планируют направить 200 млн рублей на капитальный ремонт 86 многоквартирных домов. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс- службе регионального министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

"В утвержденный на 2020 год перечень вошло 86 многоквартирных домов, расположенных в городах Грозный и Аргун, Ачхой-Мартановском, Грозненском, Гудермесском, Надтеречном, Наурском, Шалинском, Шелковском районах. Планируется провести ремонт внутридомовых систем электроснабжения, систем теплоснабжения, водоснабжения, а также ремонт, модернизацию и замену лифтов. Еще в 14 домах отремонтируют крыши и в 13 домах - фасады", - рассказали в пресс-службе, добавив, что всего на это планируется направить 200 млн рублей.

В 2019 году в республике было отремонтировано 82 многоквартирных дома. В 54 из них отремонтированы внутридомовые инженерные системы электроснабжения; в 52 - системы холодного и горячего водоснабжения; отремонтированы и заменены 40 единиц лифтового оборудования в 15 домах; в 12 проведен ремонт крыш; еще в 4 - ремонт фасада. Региональная программа капремонта Чеченской Республики рассчитана на 30 лет.

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РоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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