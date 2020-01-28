ДФВТ планирует запустить проект "Умный город" на Сахалине и в Хабаровском крае

ТАСС, 28 января. Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) планирует запустить проект "Умный город" в Хабаровском крае и Сахалинской области, сообщила во вторник пресс-служба Минвостокразвития.

Проект "Умный город" стартовал в России в 2018 году, с 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" и нацпроекта "Жилье и городская среда". Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. По данным пресс-службы Минвостокразвития, ДФВТ совместно с правительством Приморья реализуют такой проект во Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Находке.

"Проект направлен на обновление текущих городских систем: от освещения, видеонаблюдения и работы транспорта до запуска социальных платформ для коммуникации с гражданами. Как отметил [генеральный директор фонда] Руслан Саркисов, аналогичные проекты будут реализованы в других регионах ДФО: Дальневосточным фондом высоких технологий уже подписано соглашение о реализации проекта "Умный город" с правительством Республики Саха (Якутия), ведется работа по запуску проекта в Хабаровском крае и Сахалинской области", - сообщила пресс-служба.

Всего в 2019 году фонд профинансировал и одобрил первые шесть проектов на сумму более 700 млн рублей. Он поддержал проекты в сфере IT, технологий доставки контента, hardware-проекты и технологии хранения энергии.

Дальневосточный фонд высоких технологий создан в августе 2018 года Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ, входит в ВЭБ.РФ), Роснано и Российской венчурной компанией для развития на Дальнем Востоке высокотехнологичных производств и инновационной деятельности. Под управлением находится 5 млрд рублей. ДФВТ инвестирует в интеллектуальное ПО и промышленный интернет вещей, альтернативную энергетику и хранение энергии, робототехнику, биотехнологии, IT и облачные решения для бизнеса. Средний размер инвестиций фонда составляет 100-150 млн рублей.

Нацпроекты рассчитаны до 2024 года включительно. На исполнение нацпроекта "Цифровая экономика", который состоит из шести федеральных проектов, планируется направить 1634,9 млрд рублей. На нацпроект "Жилье и городская среда", в который включены четыре федеральных проекта, предусмотрено более 1 трлн рублей.