Компания "Водоходъ" в 2021 году организует туры по Северному морскому пути и в Антарктику

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Компания "Водоходъ" в 2021 году организует круизы по Северному морскому пути, а затем - в Антарктику, сообщил на всероссийской конференции, посвященной 200-летию открытия Антарктиды, представитель компании Игорь Ясинский.

"В 2020 году у компании "Водоходъ" грандиозные планы. Мы запускаем экспедиционный тур по реке Енисей на теплоходе "Максим Горький", я думаю, что многие уже в курсе этого события. Также в 2020 году компания "Водоходъ" вводит в эксплуатацию круизный теплоход "Мустай Карим" по проекту PV-300. Что касается 2021 года, то в планах компании круизы через Северный морской путь и круизы вокруг Земли Франца-Иосифа на ледоколе "Капитан Хлебников", это планируется в летний период. Затем теплоход будет перегоняться в Антарктику, и с 2022 года к нему добавятся еще два новых экспедиционных судна вместимостью по 150 человек, которые сейчас строятся на верфи в Финляндии", - сказал Ясинский.

Ранее сообщалось, что финская компания Helsinki Shipyard Oy построит первое экспедиционное судно для арктических круизов по заказу компании "Водоходъ" в 2021 году, строительство второго будет завершено в 2022 году, соответствующее соглашение подписано в середине июня 2019 года.

В пресс-службе "Водохода" пояснили журналистам, что на данный момент на завершающей стадии находится согласование аренды ледокола, идет подготовка круизов.

"Длительность рейсов составит от семи до 17 дней. Также прорабатывается вопрос об использовании легких вертолетов для того, чтобы сделать программу туров более насыщенной", - добавили в пресс-службе.