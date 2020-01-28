В Ингушетии планируют открыть в 2020 году 11 школ и 14 детских садов

МАГАС, 28 января. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены в 2020 году завершить строительство 11 школ и 14 детских садов. Также в регионе начнут строить еще 11 объектов образования, сообщила во вторник пресс-служба регионального Минстроя.

"В 2020 году в регионе будет завершено строительство 14 детских садов и 11 школ. Также в этом году в республике начнется строительство 10 школ и одного детского сада, они появятся городах Назрань и Сунжа, и селах Сурхахи, Яндаре, Барсуки, Экажево, Инарки, Верхние Ачалуки, Троицкое", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минстроя Ингушетии, каждая школа будет рассчитана на 720 мест, а детсад - на 220. Как сообщала ранее агентству зампредседателя правительства региона Марьям Амриева, к 2024 году регион планирует перейти на односменный режим обучения благодаря строительству школ, в частности, в рамках нацпроекта "Образование". Сейчас в Ингушетии в трехсменном режиме работают пять школ.

По данным регионального Минобразования, в течение прошедших пяти лет власти обеспечили местами в детских садах более 60% детей в возрасте от трех до семи лет. При этом около 7 тыс. детей все еще ждут очереди в дошкольные образовательные организации. Всего в Ингушетии работают 72 детских сада.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.