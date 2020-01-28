Благоустройство более 30 дворов планируется в Махачкале в 2020 году по нацпроекту

МАХАЧКАЛА, 28 января. /ТАСС/. Благоустройство более 30 дворовых территорий планируется в текущем году в Махачкале по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщается во вторник на сайте городской администрации.

"Всего в программу ремонта в 2020 году вошли 34 дворовые территории в трех районах дагестанской столицы. Так, в Советском районе будет благоустроено 12 дворов, в Ленинском и Кировском - по 11 в каждом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на минувшей неделе в Махачкале прошел ряд встреч с жителями столичных дворов, которые будут отремонтированы в текущем году по данному проекту.

"Махачкалинцы совместно со специалистами управления жилищно-коммунального хозяйства обсудили проекты благоустройства своих дворов. Жители активно подключились к обсуждению и озвучили предложения по организации парковочных, досуговых и зеленых зон, установке лавочек", - уточняется в сообщении.

Кроме того, по данным мэрии, по проекту "Формирование комфортной городской среды" в этом году в центре Махачкалы и ее пригородах будут также благоустроены 12 скверов.

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.