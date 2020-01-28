{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Чечне подключили к интернету 86 социально значимых объектов в 2019 году

Председатель правительства региона Муслим Хучиев отметил, что в условиях цифровизации в республике остро стоит вопрос подготовки кадров

ГРОЗНЫЙ, 28 января. /ТАСС/. Власти Чечни в 2019 году подключили к интернету 86 социально значимых объектов в рамках реализации нацпроекта "Цифровая экономика". Об этом сообщил во вторник на своей странице в Instagram председатель правительства региона Муслим Хучиев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Дорогие друзья! Сегодня обсудили вопросы цифрового развития Чеченской Республики с членами Правительства ЧР и Администрации Главы и Правительства ЧР. В Чеченской Республике активно реализуется национальный проект «Цифровая экономика». 86 социально значимых объектов региона уже подключены к сети «Интернет». Стоит отметить, что данный этап мы завершили первыми среди субъектов России. Радует и тот факт, что жители республики стали активнее пользоваться возможностями электронных сервисов. В 2019 году в электронном виде оказано свыше 130 тыс. государственных и муниципальных услуг. Количество граждан, зарегистрированных в ЕСИА, возросло на 60% и составило около 800 тыс., а количество населенных пунктов, не охваченных сетью 4G, снизилось с 208 до 77. Несмотря на достигнутые результаты, предстоит ещё много работы. В условиях цифровизации остро стоит вопросов подготовки кадров. Данному вопросу поручил уделить особое внимание. Также поручил разработать и представить детальный план по дальнейшей цифровизации экономики региона. #РамзанКадыров #МуслимХучиев #Кадыров #Хучиев #ЧеченскаяРеспублика #Россия #ПравительствоЧР #Глава #Председатель #ЕСИА #цифровизация #нацпроект #экономика

Публикация от Муслим Хучиев (@khuchiev_mm)

"В Чеченской Республике активно реализуется национальный проект "Цифровая экономика". 86 социально значимых объектов региона уже подключены к сети интернет. В 2019 году в электронном виде оказано свыше 130 тыс. государственных и муниципальных услуг. Количество граждан, зарегистрированных в ЕСИА, возросло на 60% и составило около 800 тыс., а количество населенных пунктов, не охваченных сетью 4G, снизилось с 208 до 77", - написал Хучиев.

По его словам, в условиях цифровизации в республике остро стоит вопрос подготовки кадров. "Данному вопросу поручил уделить особое внимание. Также поручил разработать и представить детальный план по дальнейшей цифровизации экономики региона", - добавил он.

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет по стране - свыше 1,5 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияСКФОЧечня
Реклама на ТАСС
Благоустройство более 30 дворов планируется в Махачкале в 2020 году по нацпроекту
Проекты обсудили местные жители вместе со специалистами управления жилищно-коммунального хозяйства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС