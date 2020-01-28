В Чечне подключили к интернету 86 социально значимых объектов в 2019 году

ГРОЗНЫЙ, 28 января. /ТАСС/. Власти Чечни в 2019 году подключили к интернету 86 социально значимых объектов в рамках реализации нацпроекта "Цифровая экономика". Об этом сообщил во вторник на своей странице в Instagram председатель правительства региона Муслим Хучиев.

"В Чеченской Республике активно реализуется национальный проект "Цифровая экономика". 86 социально значимых объектов региона уже подключены к сети интернет. В 2019 году в электронном виде оказано свыше 130 тыс. государственных и муниципальных услуг. Количество граждан, зарегистрированных в ЕСИА, возросло на 60% и составило около 800 тыс., а количество населенных пунктов, не охваченных сетью 4G, снизилось с 208 до 77", - написал Хучиев.

По его словам, в условиях цифровизации в республике остро стоит вопрос подготовки кадров. "Данному вопросу поручил уделить особое внимание. Также поручил разработать и представить детальный план по дальнейшей цифровизации экономики региона", - добавил он.

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет по стране - свыше 1,5 трлн рублей.