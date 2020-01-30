В Ессентуках к 160-летию со дня рождения Чехова прошел литературный заплыв

ПЯТИГОРСК, 30 января. /ТАСС/. Литературно-театральный заплыв, посвященный произведению "Вишневый сад", прошел на городском озере в Ессентуках Ставропольского края к 160-летию со дня рождения писателя Антона Чехова. Об этом в четверг сообщила пресс-служба городской администрации Ессентуков.

"Необычный литературный заплыв прошел на городском озере Ессентуков. В день рождения знаменитого русского классика Чехова участники клуба любителей здорового образа жизни декламировал цитаты из его произведений во время заплыва", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, также участникам мероприятия рассказали о творчестве Чехова, а всем желающим были предложены томики произведений.

Чехов бывал в Ессентуках и писал о курорте в своих воспоминаниях. Акция к 160-летию писателя "Читаем Чехова везде" прошла по инициативе творческой команды муниципального учреждения культуры "Аттракцион".

О Чехове

Антон Чехов - писатель, драматург, классик мировой литературы. Родился 29 января 1860 в Таганроге, учился в таганрогской гимназии, окончил медицинский факультет Московского университета (ныне МГУ им. М. В. Ломоносова) по специальности "уездный врач". Является автором всемирно известных пьес "Дядя Ваня", "Три сестры", "Вишневый сад", "Чайка", которые многократно ставили в театрах и экранизировали.

В 1892 году Чехов купил под Москвой имение Мелихово (ныне Государственный мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова). Там на свои средства открыл медицинский пункт, работал участковым врачом во время эпидемии холеры, строил школы. В 1904 году писатель умер от обострения туберкулеза.