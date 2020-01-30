Первая в России ювелирная мастерская для инвалидов-колясочников появится в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 30 января. /ТАСС/. Ювелирная мастерская, где будут работать инвалиды-колясочники и люди с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), откроется в Махачкале. Она будет первой в стране подобной мастерской, сообщила журналистам в четверг пресс-служба Министерства труда и социального развития Дагестана.

"В пятницу, 31 января, в Махачкале состоится открытие первой в России ювелирной мастерской для инвалидов-колясочников и людей с ограниченными возможностями здоровья Silver Master. Мероприятие приурочено к Дню ювелира в России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мастерскую открывает дагестанский благотворительный фонд "Колесо добра" на грант главы Дагестана и грант министерства труда и социального развития республики.

"Цель проекта - создание условий для трудовой реабилитации инвалидов-колясочников, улучшение социального самочувствия посредством успешной адаптации к условиям современного рынка труда, профессиональная подготовка и трудоустройство граждан с ОВЗ в течение 12 месяцев на территории Махачкалы", - сообщили в пресс-службе.

Проект направлен на решение "важнейшей проблемы - вовлечение в трудовую деятельность особо тяжелой группы инвалидов, страдающих поражениями опорно-двигательного аппарата".

"Малая мобильность этой группы людей, перемещающихся с помощью инвалидной коляски, костылей, протезов, не позволяет привлечь их к работе на обычных производствах. Реализация проекта внесет существенный вклад в решение острой социальной проблемы - социальной адаптации маломобильных инвалидов путем вовлечения их в трудовую деятельность", - пояснили в министерстве. Проект можно рассматривать как пилотный, и результаты его успешной реализации могут тиражироваться на другие субъекты.

Ранее президент благотворительного фонд "Колесо добра", молодой дагестанский ювелир Наида Магомедова сообщила ТАСС, что в Дагестане откроется мини-цех по изготовлению ювелирных изделий, в котором будут обучаться ювелирному мастерству и работать инвалиды-колясочники.