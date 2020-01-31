На Северном Кавказе число экстремистских преступлений в 2019 году снизилось на 41%

ПЯТИГОРСК, 31 января. /ТАСС/. Число экстремистских преступлений на Северном Кавказе, совершенных в 2019 году, снизилось на 40,9% по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщил журналистам в пятницу начальник ГУ МВД России по СКФО Сергей Бачурин.

"В 2019 году на территории Северо-Кавказского федерального округа зарегистрировано снижение числа выявленных преступлений экстремистской направленности на 40,9% (94). Причинами такого снижения являются как частичная декриминализация ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), так и стабилизация оперативной обстановки в округе", - сказал Бачурин.

По его словам, всего в округе в прошлом году зарегистрировано более 75 тыс. противоправных деяний в разных сферах. В прошлом году уменьшилось число особо тяжких преступлений на 11,7% (3464) и убийств на 7,1% (287). В целом по округу на 10,3% (461) уменьшилось количество преступлений, совершенных с использованием оружия и боеприпасов.

"Одним из приоритетных направлений остается противодействие организованной преступности, снижение ее влияния на криминогенную обстановку в регионе. В 2019 году в округе выявлено 14 фактов бандитизма и 33 факта организации преступного сообщества", - добавил начальник ГУ МВД России по СКФО.