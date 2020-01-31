Ущерб от преступлений в сфере ТЭК на Северном Кавказе в 2019 году превысил 2,3 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 31 января. /ТАСС/. Сумма ущерба от преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса на Северном Кавказе в 2019 году превысила 2,3 млрд рублей, сообщил журналистам в пятницу начальник ГУ МВД России по СКФО, генерал-полковник полиции Сергей Бачурин.

"По линии декриминализации топливно-энергетического комплекса СКФО сотрудниками главка выявлено 16 преступлений, ущерб по которым составил свыше 2 млрд 351 млн рублей", - сказал Бачурин.

По его словам, сумма возмещенного ущерба почти 1,5 млрд рублей. "В качестве обеспечительных мер наложен арест на имущество и счета обвиняемых на сумму около миллиарда рублей", - отметил начальник Главного управления МВД России по СКФО.