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Ставрополье на конкурсе проектов комфортной городской среды представят 5 муниципалитетов

В конкурсе примут участие Железноводск, Лермонтов, Благодарный, Минераловодский и Георгиевский городские округа

ПЯТИГОРСК, 31 января. /ТАСС/. Ставрополье в 2020 году на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды представят пять муниципалитетов, сообщила журналистам в пятницу пресс-служба Министерства дорожного хозяйства края.

"Пять муниципалитетов - Железноводск, Лермонтов, Благодарный, Минераловодский и Георгиевский городские округа - представят в этом году край во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС сообщили, что среди представленных проектов - Кавминводский велотерренкур (города Лермонтов, Железноводск и Минераловодский городской округ), город Благодарный представляет парк "Взлет" и Георгиевский городской округ - место встреч "Березка" в городе Георгиевске. Там отметили, что до 1 марта планируется подведение итогов конкурса.

"Наш край уже дважды становился победителем данного конкурса - в 2018 году Георгиевск и Железноводск получили грант, а в 2019 году - Буденновск. В общей сложности эти города получили 229 млн рублей на реализацию своих проектов", - отмечается в сообщении.

Конкурс впервые состоялся в 2018 году. Всего за два года проведения конкурса эксперты отобрали 160 проектов-победителей, которые реализуются на территории 63 субъектов. Все финалисты получили гранты на благоустройство парков, скверов, площадей или улиц на сумму от 30 до 100 млн рублей. Общий призовой фонд конкурса составляет 5 млрд рублей ежегодно. В соответствии с реализацией нацпроекта "Жилье и городская среда" до 2024 года должно быть реализовано 480 проектов-победителей.

Реализация национального проекта "Жилье и комфортная городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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