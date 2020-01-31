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Лидеры Духовного управления мусульман КБР проведут встречи с учащимися 10 школ

С учащимися проведут беседы для предупреждения терроризма и экстремизма

НАЛЬЧИК, 31 января. /ТАСС/. Руководство Духовного управления мусульман (ДУМ) Кабардино-Балкарии (КБР) встретится с учащимися 10 школ республики и проведет беседы для предупреждения терроризма и экстремизма. Об этом сообщил в пятницу ТАСС заместитель председателя ДУМ Алим Сижажев.

"ДУМ КБР совместно с Координационным центром мусульман Северного Кавказа проводят встречи со школьниками в рамках проекта "Дружба со школой", он поддержан Фондом поддержки исламской науки, культуры и образования. Мы помогаем школе в духовно-нравственном воспитании детей, проводим беседы, если возникают вопросы, связанные с религией, отвечаем на них, проводим мероприятий в рамках противодействия терроризму и экстремизму. Проект реализуется в республиках Северного Кавказа, руководство ДУМ посетит в этом году 10 школ республики, есть также проект "Дружба с вузом" и так мы взаимодействуем с учебными заведениями, высшими и средними", - рассказал Сижажев.

По его словам, дети задают самые разные вопросы, проявляя большой интерес к разговору. "Мы встречаемся со старшеклассниками, они очень активные, задают самые разные вопросы. Я сам задаю им вопросы, они отвечают, мы также встречаемся с их родителями и говорим, чтобы они не отказывались быть проводниками своих детей, с ними нужно разговаривать, и если родители не найдут на них время, найдутся те люди, которые выслушают и дадут те советы, которые посчитают нужным", - добавил он.

Во время беседы детям предлагается внести вклад в развитие своей республики и страны. "Дети с готовностью соглашаются, и тогда я говорю им - дайте себе слово, что с сегодняшнего дня вы постараетесь не совершать никакого зла - это ваш вклад, а если вы будете способны сделать доброе дело, это вообще неоценимо", - добавил Сижажев.

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РоссияСКФОКабардино-Балкария
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