Фестиваль осетинских пирогов и сыра пройдет в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 января. /ТАСС/. Фестиваль осетинских пирогов и сыра, на котором можно будет научиться готовить и продегустировать национальную кухню, пройдет в Северной Осетии. Об этом в пятницу сообщается на официальном портале республики.

"Стартовала подготовка к Всероссийскому фестивалю осетинских пирогов и сыра <…> В первые дни фестиваля для жителей и гостей Северной Осетии будут организованы праздничные акции, дегустация блюд национальной кухни, концертные программы, мастер-классы, игры, национальные спортивные площадки, просмотры кинофильмов, выставка-презентация районов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, открытие фестиваля пройдет в Центральном парке культуры и отдыха им. Хетагурова, а завершающие дни фестиваля - на территории набережной по улице Колка Кесаева. Там пройдут конкурсы по выпечке осетинских пирогов, конкурс пивоваров, сыроделов, мастер-классы национальной кухни, ремесленные мастерские, национальные виды спорта, выставочные пространства, ярмарки и фермерский рынок, концерты, театральные постановки, просмотры кинофильмов и фотозоны.

"Данная фестивальная площадка должна носить объединяющий характер. Немаловажно, чтобы в этом мероприятии приняли участие все национально-культурные общества республики и осетинские диаспоры из разных уголков страны и зарубежья. Фестиваль имеет важную цель - создание эффективной межкультурной и межнациональной коммуникации, и здесь задача оргкомитета состоит в том, чтобы аккумулировать все поступающие предложения, которые сделают этот праздник ярким и запоминающимся", - приводит пресс-служба слова вице-премьера республиканского правительства Ирины Азимовой.