Праздник длинной колбасы в Калининграде вошел в топ зимних гастрономических событий в РФ

КАЛИНИНГРАД, 1 февраля. /ТАСС/. Возрожденный прусский Праздник длинной колбасы в Калининграде вошел в пятерку лучших гастрономических фестивалей февраля 2020 года в России по версии туристического портала "Турстат".

"Топ-5 гастрономических событий России в феврале 2020 года, популярных у туристов, составляют фестиваль "Всемирный день пельменя" в Ижевске (Удмуртия), фестиваль "Самоварное настроение" в Клину (Московская область), ресторанный фестиваль "Крым на тарелке" в Севастополе (Крым), Праздник длинной колбасы в Калининграде и праздник буузы (популярное национальное блюдо Бурятии) "Буузын Баяр" в Улан-Удэ (Бурятия). Рейтинг зимних гастрофестивалей февраля представлен на основе их популярности и уникальности", - говорится в сообщении, размещенном на портале.

В Музее Мирового океана, который организует калининградский праздник, сообщили, что в этом году он будет проходить 8 и 9 февраля на двух площадках - у Фридрихсбургских и Королевских ворот города, построенных соответственно в 1852 и 1850 годах. Главным персонажем праздника станет колбаса длиной 3 м и диаметром 20 см. Всего для гостей приготовят более 100 сортов колбас общим весом 500 кг.

В Кенигсберге (ныне Калининград) Праздник длинной колбасы был частью новогодних гуляний и отмечался в январе. В 1520 году городские мясники впервые прошествовали по городу, неся колбасу длиной 41 локоть (примерно 16 м). В 1601 году мясники изготовили колбасу длиной 1005 локтей и весом более 401 кг.

В 2007 году предприняли первую попытку возродить средневековый праздник. Современные мастера приготовили колбасу длиной 392 м по старинному местному рецепту.

В 2013 году праздник приурочили к открытию Музеем Мирового океана выставки "Что могут короли", посвященной истории Пруссии с 1701 по 1918 годы и королевской династии Гогенцоллернов. Тогда приготовили колбасу длиной более 200 м. В торжестве приняли участие более 3 тыс. человек. Теперь этот праздник проходит ежегодно в начале февраля между рождественскими праздниками и Масленицей, он собирает до 5 тыс. гостей.