Российские путешественники проедут от мыса Дежнева до Португалии на автомобилях

ЯКУТСК, 1 февраля. /ТАСС/. Экспедиция от мыса Дежнева до мыса Рока в Португалии началась в субботу в Якутске, в ней принимают участие шесть путешественников, которые намерены пройти ее на автомобилях. Часть пути запланирована через Арктику, сообщил журналистам руководитель экспедиции Богдан Булычев.

"Поедем по зимникам вдоль Севморпути, местами по материковой части до Чукотки, а именно до Уэлена и мыса Дежнева, до самой восточной точки Евразии. Оттуда мы объявим старт рекордного пробега и проедем через 24 региона России и 10 стран Европы до самой западной точки Евразийского континента - до мыса Рока в Лиссабоне в Португалии", - сказал он.

По мнению участников проекта, часть заезда в Арктике является для них наиболее сложной. Они отметили, что никто без посторонней помощи на легковых автомобилях до сих пор не доезжал до конца по указанному маршруту. "Были попытки, но они заканчивались всегда какой-то помощью извне, мы бросаем вызов, в первую очередь, себе, стихии. Туда не только непросто добраться, но еще и [надо] выбраться за один сезон", - сказал пилот и руководитель арктического этапа Александр Еликов.

Как отметили путешественники, пробег посвящен дате 28 января, дню открытия Антарктиды. Помимо того, экспедиция займется экологическим мониторингом среды. "Путешествуя по Арктике, мы замечаем огромное количество мест с локальным загрязнением - это места, где располагались бывшие военные части, крупные комплексы. Есть огромное количество организаций, которые очищают Арктику. Именно для этих организаций по маршруту нашего следования мы будем отмечать те места, чтобы такие организации включили эти очаги в план очистки", - сказал Булычев.

Участники экспедиции добавили, что команда не ставит для себя определенного графика, планируя ориентироваться непосредственно на условия и погоду на арктической территории. "Но самые главные сроки завязаны на Якутии. Почему? Потому что нам надо выбраться до тех пор, пока не "упали" автозимники. Это главные рамки всей нашей поездки", - пояснил Еликов.

Международный проект "Евразия: от края до края", организованный центром "РГО Экспо", коснется 24 регионов России. Команда планирует проехать на автомобилях следующие города: Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Челябинск, Уфу, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Москву, Тверь и Санкт-Петербург. Далее команда покинет территорию России и направится в Белоруссию, Польшу, Германию, Нидерланды, Бельгию, Францию, Испанию и Португалию.