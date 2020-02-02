{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ижевске прошел фестиваль "Удмуртский лед"

Художники из регионов России создали 15 ледяных скульптур
Фото {{sliderIndex+1}} из 6
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 6

Описание
© Георгий Поветкин/ТАСС
© Георгий Поветкин/ТАСС
© Георгий Поветкин/ТАСС
© Георгий Поветкин/ТАСС
© Георгий Поветкин/ТАСС
© Георгий Поветкин/ТАСС

ИЖЕВСК, 2 февраля. /ТАСС/. Мастера из нескольких городов РФ, включая Москву, Санкт-Петербург, Рязань и Магадан, а также из Казахстана создали 15 ледяных скульптур в Ижевске на площади у монумента "Навеки с Россией". Городок появился в рамках фестиваля "Удмуртский лед", который проходил с 27 января по 2 февраля.

"В этот раз фестиваль "Удмуртский лед" посвящен 100-летию государственности Удмуртии, художникам было предложено использовать темы мифологии, культурных деятелей и событий, связанных с республикой. Большинство участников взяли в работу темы мифологии и сказочных сюжетов. Работы получились очень интересные <...> мастера другим взглядом посмотрели на регион", - рассказал в субботу ТАСС организатор мероприятия Анфим Ханыков.

Например, работа участника фестиваля из Невьянска (Свердловская область) Кирилла Баталова называется "Проявление". Рассматривая эту ледяную фигуру с разных сторон, можно увидеть лицо человека либо контур Удмуртии.

Ханыков отметил, что художники работали над ледяными фигурами в течение недели. Фестиваль проводится на площади рядом с монументом "Навеки с Россией". Композиции можно увидеть и вблизи, и издалека.

Теги
РоссияУдмуртия
Реклама на ТАСС
В любительском "Кубке Победы" в Крыму примут участие хоккеисты из Германии
Соревнования пройдут в конце мая. Финальную встречу турнира власти региона планируют провести на ледовой площадке, недавно открывшейся в Симферополе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС