В Ижевске прошел фестиваль "Удмуртский лед"

ИЖЕВСК, 2 февраля. /ТАСС/. Мастера из нескольких городов РФ, включая Москву, Санкт-Петербург, Рязань и Магадан, а также из Казахстана создали 15 ледяных скульптур в Ижевске на площади у монумента "Навеки с Россией". Городок появился в рамках фестиваля "Удмуртский лед", который проходил с 27 января по 2 февраля.

"В этот раз фестиваль "Удмуртский лед" посвящен 100-летию государственности Удмуртии, художникам было предложено использовать темы мифологии, культурных деятелей и событий, связанных с республикой. Большинство участников взяли в работу темы мифологии и сказочных сюжетов. Работы получились очень интересные <...> мастера другим взглядом посмотрели на регион", - рассказал в субботу ТАСС организатор мероприятия Анфим Ханыков.

Например, работа участника фестиваля из Невьянска (Свердловская область) Кирилла Баталова называется "Проявление". Рассматривая эту ледяную фигуру с разных сторон, можно увидеть лицо человека либо контур Удмуртии.

Ханыков отметил, что художники работали над ледяными фигурами в течение недели. Фестиваль проводится на площади рядом с монументом "Навеки с Россией". Композиции можно увидеть и вблизи, и издалека.