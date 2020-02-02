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Победителями северо-кавказского полуфинала "Лидеров России" стали представители 6 регионов

Финал конкурса пройдет весной в Сочи

ПЯТИГОРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Участники из шести регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) вышли в финал конкурса "Лидеры России" по итогам полуфинала, который прошел в Пятигорске 1-2 февраля. Больше всего финалистов из Ставропольского края, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе конкурса.

"Сегодня вечером были объявлены имена 30 финалистов третьего сезона конкурса управленцев "Лидеры России 2020", прошедших в суперфинал от Северо-Кавказского федерального округа. Из них 14 человек представляют Ставропольский край, семь - Дагестан, четыре - Кабардино-Балкарскую Республику, по два человека - Чечню и Северную Осетию и один человек - Карачаево-Черкесскую Республику", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в финал прошли представители краевых и республиканских администраций, министерств и комитетов, бизнес-структур, общероссийских общественных движений. Финал конкурса пройдет весной в Сочи. Всего в течение двух дней полуфинала участники решали задачи различной степени сложности, посещали мастер-классы и лекции.

В Северо-Кавказском федеральном округе на участие в конкурсе было подано 8 тыс. 334 заявки, в полуфинал конкурса вышли 263 участника. 106 полуфиналистов представляли Ставропольский край, 87 - Республику Дагестан, 26 - из Кабардино-Балкарской Республики, из Республики Северная Осетия-Алания - 18 полуфиналистов, из Карачаево-Черкесской Республики - 13 участников, девять - из Чеченской Республики и четыре полуфиналиста из Республики Ингушетия.

О конкурсе

Первый конкурс "Лидеры России" стартовал в октябре 2017 года, заявки на участие в нем подали около 200 тыс. человек.

4 октября 2019 года начался прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России". Заявочная кампания завершилась 27 октября, всего было получено более 233 тыс. заявок. 28 октября стартовал дистанционный этап конкурса. Очные полуфиналы пройдут во всех федеральных округах с января по март 2020 года, сразу после этого пройдет суперфинал.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.

Теги
Северный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФОДагестанКабардино-БалкарияСеверная ОсетияЧечняСтавропольский край
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