Срок получения разрешений на строительство для жителей Приморья сокращен до пяти дней

ВЛАДИВОСТОК, 3 февраля. /ТАСС/. Жители Приморского края могут получить разрешение на строительство за пять дней при помощи услуги на региональном портале госуслуг, сообщается в понедельник на сайте администрации Дальнегорского городского округа. Ранее эту услугу можно было получить только на федеральном портале, однако не все этапы были переведены в электронный формат, и гражданам приходилось лично посещать некоторые инстанции.

"Жители Приморья могут оформить разрешение на строительство, не выходя из дома. Соответствующая услуга уже появилась на региональном портале госуслуг. Срок оформления документа составляет пять рабочих дней", - говорится в сообщении.

В краевом департаменте информатизации и телекоммуникаций отметили, что для получения новой услуги потребуется зайти на региональный портал государственных услуг, заполнить форму и загрузить необходимые документы в электронном формате. После можно отслеживать статус заявления в онлайн-режиме.

На первом этапе комплексная услуга будет внедрена на территории Владивостокского, Уссурийского и Арсеньевского городских округов. Затем она будет доступна на всей территории края.

В настоящий момент жители Приморья могут оформить разрешение на строительство и через федеральный портал государственных услуг, отмечают в департаменте информатизации и телекоммуникаций края. Однако процесс займет больше времени, поскольку речь идет о сложной и многоступенчатой процедуре. Предпринимателю нужно оформить земельный участок, получить градостроительный план, подключиться инженерным сетям, провести процедуру проектной документации, после чего выдадут само разрешение. Но не все перечисленные услуги переведены в электронный формат и присутствуют на федеральном портале. В результате заявителям все равно приходится лично посещать ряд инстанций.

О нацпроекте

В нацпроект "Цифровая экономика" включены шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.