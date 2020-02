Молчание металла. Как художник из Таганрога двери на Луну сковал

Роман назвал свою композицию "Far far in. Deep deep down" ("Далеко-далеко. Глубоко-глубоко") — как признается сам, выражение это он услышал в одной из медитативных практик западного психолога.

"Я долго думал — а что значил этот полет на Луну для человечества кроме, собственно, свидетельства технического прогресса? Пришел к тому, что главное в этом даже не техническое достижение, не триумф науки и технологий, а то, что человечество стало по-другому воспринимать себя в пространстве, которое для него больше не ограничивается планетой Земля. А масштаб самого человека при этом уменьшился. Работа получилась о том, что мы, глядя вдаль, на самом деле заглядываем все глубже в себя", — говорит Роман.

Работать с осязаемой формой

Он родился в небольшом украинском городке Люботине Харьковской области. Рисовать любил с детства, но в художественную школу попал только в 15 лет, когда в Люботине открыли филиал Харьковской школы им. Репина.

В единственном и оттого разновозрастном классе был самым старшим учеником. Программу четырех курсов закончил за два с половиной года — и поехал учиться в Харьковскую художественную академию, на факультет "Дизайн среды".

На первом же курсе начал подрабатывать художником-оформителем. Однажды его пригласили попробовать свои силы в кузнице. И Роману ковать понравилось.