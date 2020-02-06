Молчание металла. Как художник из Таганрога двери на Луну сковал

Роман Кость — мастер художественной ковки из города Таганрога Ростовской области — в прошлом году стал победителем европейской биеннале кузнечного искусства. Основой композиции, так впечатлившей международное жюри, стали открытые двери — образ, который сам Роман считает мощным символом и не впервые использует в своих работах

На художника Роман похож гораздо больше, чем на кузнеца — такого, каким его изображали в сказках и былинах, — легко гнущего металлический прут голыми руками. Роман худощавый, с бородой, руки в татуировках. "Мне кажется, это такой миф — что кузнец обязательно должен быть большим и мощным. Я знаю многих кузнецов — в основном это как раз худые и жилистые ребята", — улыбается он. "Далеко-далеко. Глубоко-глубоко…" Поверхность раскаленного докрасна металла при ударе кузнечным молотком на мгновение чернеет — кажется, что с алого цветка облетают черные лепестки.

Описание Роман Кость © Валерий Матыцин/ТАСC

"Сейчас температура здесь — около ста градусов, а внутри — горячее, чем снаружи. Даже просто смотреть на горячий металл, понимая, что он поддается каким-то физическим воздействиям, пластике, — это завораживает", — говорит Роман. Не давая заготовке остыть слишком сильно, он снова помещает ее в пламя горна. ​​​​​​Кузница Романа в промзоне Таганрога тоже далека от былинных образов. Пневматический молот приводится в движение ногой и действительно не требует от кузнеца выдающейся физической силы, кузнечный горн питается от газовой горелки.

Почти все остальные инструменты для ковки — клещи, молотки — сделаны собственноручно. "Все на ходу придумывается и делается под определенную задачу", — поясняет кузнец. Задачи могут быть самыми разными — например, сковать узорную металлическую решетку на окно. Или забор. Или выковать произведение искусства — запечатленный в металле образ, идею, мысль художника. Здесь не только кузница — она же и художественная мастерская. Одна из последних подобных работ Романа теперь украшает ратушу в итальянской коммуне Пратовеккьо-Стия (Тоскана, провинция Ареццо — прим. ТАСС), где в сентябре прошлого года прошла 23-я биеннале кузнечного искусства European Biennial of Blacksmithing Art.

Композиция художника-кузнеца из Таганрога, посвященная, как и вся биеннале, юбилею высадки человека на Луну, победила в номинации "Скульптура". Еще одну награду Роман получил за эскиз велопарковки, заняв третье место в номинации. "Это была, наверное, самая крупная победа для меня. Я, честно, не ожидал — хотел просто поучаствовать. Очень серьезно подошел к теме — сначала меня даже смущало, что я слишком лаконичную работу делаю. Но работа случилась именно такой — она представляет собой открытые двери, их соединяют три заклепки из нержавеющей стали, символизирующие трех астронавтов, побывавших на Луне. Между дверьми, на основании — две символические полусферы, как Земля и Луна", — рассказывает художник.

Роман назвал свою композицию "Far far in. Deep deep down" ("Далеко-далеко. Глубоко-глубоко") — как признается сам, выражение это он услышал в одной из медитативных практик западного психолога. "Я долго думал — а что значил этот полет на Луну для человечества кроме, собственно, свидетельства технического прогресса? Пришел к тому, что главное в этом даже не техническое достижение, не триумф науки и технологий, а то, что человечество стало по-другому воспринимать себя в пространстве, которое для него больше не ограничивается планетой Земля. А масштаб самого человека при этом уменьшился. Работа получилась о том, что мы, глядя вдаль, на самом деле заглядываем все глубже в себя", — говорит Роман. Работать с осязаемой формой Он родился в небольшом украинском городке Люботине Харьковской области. Рисовать любил с детства, но в художественную школу попал только в 15 лет, когда в Люботине открыли филиал Харьковской школы им. Репина. В единственном и оттого разновозрастном классе был самым старшим учеником. Программу четырех курсов закончил за два с половиной года — и поехал учиться в Харьковскую художественную академию, на факультет "Дизайн среды". На первом же курсе начал подрабатывать художником-оформителем. Однажды его пригласили попробовать свои силы в кузнице. И Роману ковать понравилось.

"Где-то ко второму курсу окончательно понял, что хочу работать с объемом, с осязаемой формой. Ковка полностью удовлетворяла эту потребность. Кроме того, как говорила мама одного моего знакомого: хочешь уметь все — иди учись на кузнеца. И действительно, в жизни помогает — руки привыкли к работе", — рассказывает Роман. Потом было участие в нескольких международных кузнечных фестивалях, знакомство со многими мастерами. Именно тогда у Романа начал вырабатываться свой авторский стиль.

' Валерий Матыцин / ТАСС'

И он решил отправиться "покорять Питер" — поступать в легендарную "Муху" (Художественное училище им. Веры Мухиной, сейчас — Художественно-промышленная академия им. Штиглица). "Хотелось прокачать разные техники металлообработки, а там это дают более обширно, начиная от выколотки (прием холодной обработки листового металла — прим. ТАСС), заканчивая ювелирной работой. То есть на протяжении обучения студенты пробуют все, что связано с металлом. Я приехал, пришел на кафедру — и встретил там преподавателей, с которыми оказался знаком по участию в фестивалях. Мы поговорили, они посмотрели фотографии работ и отговорили меня учиться. Сказали: "База у тебя есть, художественное образование тоже — иди работай!"

Впоследствии оказалось, что в Питер Роман приехал не зря: там он познакомился с Аленой — будущей супругой, тоже художницей. Спустя 2,5 года молодая семья, устав от большого города, уехала в родной для Алены Таганрог. Сейчас у каждого — своя небольшая мастерская, Роман занимается художественной ковкой, его супруга — керамикой. Художник признается, что существенную часть времени приходится посвящать не искусству, а коммерческим заказам. Ему заказывают малые скульптурные формы, детали интерьера, скамейки, фонари, узорные решетки. Занимается он и реставрацией — например, однажды к художнику обратились с просьбой отреставрировать старинные, еще дореволюционные, весы. Бывают и необычные заказы — однажды заказчик попросил изготовить для подарка другу топор. Роман выковал топорик с бородкой — как у древних славянских воинов. Впрочем, он уверен, что с любовью нужно относиться к любой работе. И это заказчики, безусловно, чувствуют.

"Самую простую вещь можно сделать хорошо, качественно, добавить в нее что-то свое, какие-то эксперименты, и это будет классная вещь", — говорит Роман. Двери и природная форма Около пяти лет назад Роман провел в Таганроге первую персональную выставку. В нее вошли работы, не имеющие ничего общего с тем, что он обычно делал на заказ. Результат его сильно удивил. "Большая часть работ из экспозиции оказалась продана. И я понял, что у людей все-таки есть интерес и к такого рода вещам — нефункциональным, не имеющим прикладного значения, не всегда даже эстетическим — это некие художественные образы, призванные пробудить нечто в сознании человека, заставить его задавать вопросы", — рассказывает художник.

Потом были другие выставки — в Таганроге, Ростове-на-Дону, участие и победы в зарубежных фестивалях и биеннале — в Эстонии, в Нидерландах. Два года назад на биеннале в Сицилии Роман Кость получил диплом оценки жюри за "нестандартное видение темы". Тогда главным образом композиции снова стала дверь. Точнее, четыре двери, а внутри — металлический стержень с нанесенными на него именами всех участников биеннале. "Образ двери — он вообще очень сильный. Тогда темой биеннале было гостеприимство, и я решил сделать такую композицию-аллегорию, где открытая дверь — это символ приглашения не просто в свой дом, а в свое личное пространство, в свой внутренний мир", — поясняет художник. Нераспроданные работы с выставок Роман дарит музеям или просто друзьям. У себя практически ничего из произведений не хранит — считает, что для художника это вредно. "Нельзя, чтобы работа у меня задерживалась. Тогда она не то чтобы перестает нравиться, просто… она стоит и всем своим видом говорит: а вот это можно было сделать по-другому, а давай попробуй сделать еще вот так… И ты просто продолжаешь постоянно думать о ней". Пара работ в его мастерской все же осталась. Железная маска, напоминающая театральную, застывшие в металле растения.

"Я вообще очень люблю природу, люблю наблюдать, как в ней все устроено… Так появилась серия "Сухоцветы", основа ее концепции — упорядоченность природы при всем ее многообразии. Вот сухие плоды-коробочки — это символ перерождения. На первый взгляд они мертвы, сухи и неприглядны — а на самом деле просто дожидаются того момента, когда смогут дать росток, прорасти наново и дать жизнь новому растению", — рассказывает художник. "Наполнять сознание человека" Впрочем, сегодня Роман Кость сознательно отходит от природных форм все дальше в сторону минимализма. "При кажущейся простоте минимализм все же безумно сложен… Мы привыкли к тому, что работа нам что-то говорит — порой даже слишком много! А хочется, наоборот, чтобы она молчала, но при этом наполняла сознание человека". Когда-нибудь он хочет сделать в таком минималистском стиле композицию огромную и загадочную. "Размером метров пять и тонн шесть весом. Такая должна быть огромная масса, чтобы человек рядом с ней был маленьким. Чтобы стоял и думал — что это, почему оно такое…" — рассуждает он. На ближайшее будущее у Романа есть другая задача — настоящий вызов для художника. В Таганроге рядом со зданием, в котором в годы Великой Отечественной войны находился детский приют, хотят установить памятный знак.