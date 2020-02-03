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Синоптики обещают регионам Центральной России похолодание до минус 10-15 градусов

В некоторых областях пройдут снегопады
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют, что с 4 февраля на территории Центрального федерального округа (ЦФО) начнется похолодание до минус 10-15 градусов в ночные часы и до минус 2-7 градусов днем. На фоне смены погоды в некоторых регионах, в том числе в Белгородской, Орловской, Курской областях пройдут небольшие снегопады, ветер усилится до 15-18 м/с, сообщили ТАСС в понедельник в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Синоптики Орловской области в понедельник распространили предупреждение о гололеде и гололедице на дорогах, порывистом ветре до 15 м/с, которые ожидаются 3-4 февраля. "На смену устойчивому плюсу придут морозы. В дневные часы столбик термометра опустится до минус 2 градусов, ночью - до минус 7 градусов, выпадет снег", - сказали ТАСС в региональном гидрометцентре.

Усиление ветра до 18 м/с в понедельник и вторник прогнозируется в Курской и Белгородской областях, местами возможен мокрый снег. В этих регионах днем 3 февраля воздух будет прогреваться до плюс 3-4 градусов, но в ночь на вторник, по данным местных ЦГМС, похолодает до минус 1 градуса, в ночь среду - до минус 3-5 градусов, в ночь на четверг - до минус 7 градусов. Аналогичные погодные условия ожидаются в Брянской, Воронежской, Липецкой, Смоленской, Тамбовской областях.

В Калужской, Рязанской и Тверской областях со вторника будет идти небольшой снег, температура воздуха в дневные часы понизится до минус 2-6 градусов, в ночь на 6 февраля - до минус 10-12 градусов, отметили в областных гидрометцентрах.

Наибольшее похолодание в ночь на четверг - до минус 13-15 градусов, прогнозируется во Владимирской, Ивановской, Костромской, Тульской, Ярославской областях, где также с 4 февраля ожидаются небольшие и умеренные снегопады. В дневные часы во вторник и среду столбики термометров покажут минус 3-7 градусов, сообщили в региональных ЦГМС.

По данным сайта Гидрометцентра России, смена погоды связана с прохождение по северу Европейской территории России глубокого циклона, который 4-5 февраля сместится на Верхнюю Волгу и Полярный Урал. В этот период в ЦФО атмосферное давление будет расти, интенсивность осадков снизится, скорость ветра составит до 15 м/с, в среднем по округу температура воздуха опустится на 3-7 градусов.

Теги
РоссияОрловская областьИвановская областьЛипецкая областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВоронежская областьКурская областьСмоленская областьТамбовская область
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